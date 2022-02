«Me pondría en manos de un profesional si recibo una herencia por sorpresa»

El periodista Jalis de la Serna (48 años, Madrid) vuelve a la calle para acompañar a un grupo de abogados que buscan a los dueños de herencias sin reclamar. Con 'Cazaherederos', el programa que La Sexta emite este martes a las 22:45 horas, el reportero viaja durante seis meses por España para conocer la historia de los afortunados que reciben una gran cantidad de dinero que no se esperaban.

-¿Cómo surge la idea del formato?

-Cuando terminamos 'Natural', teníamos claro que queríamos hacer un programa que nos diera la posibilidad de hacer un reporterismo más de calle. En definitiva, un formato en el que estuviéramos haciendo periodismo social. Pensamos en hacer un programa adhiriéndonos a la policía y a cuerpos de salvamento, creyendo que eso podría interesar al espectador, y entonces nos centramos en buscar a colectivos que hicieran trabajos de élite. Entre ellos, abriendo un poco el espectro, vimos que había un despacho de abogados muy especializado y diferente, que hacía labor de investigación y reconstruyendo árboles genealógicos.

-Es una temática que no se ha visto mucho en televisión.

-Trabajaban tocando puertas para entregar herencias. Les propusimos conocer su trabajo durante una semana y vimos que teníamos un diamante en bruto y la posibilidad de hacer un buen programa de reportajes. Ese momento en el que esperas la reacción de una persona a la que le van a informar sobre una cosa tan rocambolesca, como que tiene una herencia que tú no conoces pero nosotros sí y hemos venido a gestionártela, pues nos interesó y decidimos hacerlo.

-¿Ha habido mucha gente que no ha dado credibilidad a estos abogados?

-Es una labor, la nuestra, de ir adosados a estos abogados que tocan la puerta. El hecho de ir con las cámaras y que las personas ya me conocen, también ha podido suponer cierta ayuda a la hora de dar credibilidad a estos abogados en el sentido de que es muy raro que te digan que tienes una herencia de una tía que no has conocido. En ese sentido, nuestra presencia ha ayudado a que les crean y ha sido positivo, tanto para nosotros como para los abogados.

-¿Con qué reacciones se han encontrado?

-Nuestra labor también consiste ir dando alegrías. En este sentido ha habido de todo, con respuestas muy variopintas, desde el que se pega un susto y casi que te quiere echar de casa a otra que se abraza a ti y decide comprarse un barco.

-¿Qué caso de herencia le ha llamado la atención?

-Todos los casos son importantes. Hemos estado seis meses grabando y hemos hecho una criba muy grande de todos los casos para hacer cuatro reportajes que sean potentes. Hay herencias que te sorprenden, que son de un millón de euros procedentes de un peluquero de Miami, hasta casos en los que el valor económico ha sido menor pero había una gran carga emotiva. Todos los programas son interesantes y al final es una suerte el poder haber participado en este proyecto.

-¿Y qué ocurre si esa persona rechaza esa herencia que no espera?

-Es un dinero que se queda en un limbo durante un tiempo hasta que el Estado pone en marcha la maquinaria para hacerse cargo de los bienes que no estén reclamados, en este caso bienes inmuebles o materiales. Al cabo de un tiempo, el Estado puede empezar a hacer las gestiones para quedárselos.

-Supongo que habrá aprendido qué hay que hacer si le ocurre algo similar.

-He estado durante seis meses con este despacho de abogados y sé que lo que hay que hacer es ponerse en manos de un profesional. No sabría a dónde hay que ir para pedir un certificado. Les acompañas y te enteras de su trabajo. Son gestiones técnicas, a veces hay que saber consultar el BOE o ir a un registro civil. Hay que saber hacer todo este tipo de trabajos burocráticos para gestionar una herencia, que está fuera del alcance de la mayor parte de los ciudadanos.

Trámites farragosos

-¿Es complicado heredar en nuestro país?

-Depende del caso. Heredar de tus padres, es un proceso sencillo. Sin embargo, tramitar la herencia de una tía segunda, con quien no has tenido contacto nunca, es un proceso muy complicado que requiere muchas gestiones.

-Parece que le gusta más estar en la calle que en un plató.

-Yo realmente soy reportero y es el trabajo con el que más cómodo me siento. Una de mis cualidades es que me gusta estar a pie de calle. Soy una persona empática y tengo la posibilidad de que me interesen las historias de la gente. En este sentido, me gusta estar en la calle y hacer este tipo de reporterismo de periodismo social. También colaboro con 'Espejo Público' (Antena 3) y voy una vez a la semana. Me gusta mucho mi profesión y ejercerla en cualquiera de sus facetas.

-Después de buscar a dueños de herencias sin reclamar, ¿cuál es su siguiente reto?

-Habrá que seguir. De momento, estamos muy volcados con este programa y no sabemos si haremos más capítulos sobre esta temática o seguiremos evolucionando hacia otro nuevo formato de reportajes. Este programa, sin duda, me ha gustado hacerlo. Tengo contrato con Atresmedia y estoy a disposición de la casa para hacer el formato de reportajes que me propongan.