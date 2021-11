Isabel Torres se despide de sus fans al empeorar su estado de salud

La actriz grancanaria, Isabel Torres, que interpretó a Cristina 'La Veneno' en 'Veneno', la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que se despide de sus fans y seguidores al anunciar un grave empeoramiento de su estado de salud, debido al cáncer que padece desde 2018. La intéreprete ha anunciado que le han dado dos meses de vida.

« Este es el último video que voy a hacer por ahora» dice al principio del video. Ya lo avanzaba en la descripción, en la que solamente escribe «My last video (mi último video). Hasta pronto». Isabel Torres explica que ha tenido «un poquito de metástasis en los huesos» y que ha estado «muy malita». Los médicos le han dado dos meses de vida y aunque es franca con su estado, siempre deja la puerta abierta al optimismo: «Vamos a ver si lo supero. Si lo supero bien y si no lo supero, también, la vida es así».

En el video cuenta que fue a Madrid para realizar un ensayo pero que «no fue lo que pensaba» y que ese esfuerzo «la deterioró muchísimo». Añade: «No saben lo que me duele, el dolor es lo peor que llevo, pero es lo que hay». Ha estado en el hospital, pero ahora se encuentra en casa de su mejor amiga. A modo despedida, e n el video agradece a su familia y amigos el haber estado a su lado, y también tiene un mensaje para los fans: «El video es para decirles que los quiero mucho». Quiere dejar una importante reflexión: «La vida es muy bonita y hay que vivirla».

Cierra el video prometiendo volver a grabar un video si consigue mejorar: «Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo ha sido un placer conocerlos, estar con ustedes y vivir, vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. (...) Les doy un beso enorme, cuídense muchísimo. Nos vemos pronto si dios quiere y si no nos vemos en el cielo».