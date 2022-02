María Casado Presentadora de 'Las tres puertas' «¿Isabel Pantoja? ¿Por qué no? Necesito a gente con historia y bagaje» Vuelve a TVE con un nuevo formato de entrevistas y conversaciones sinceras. «La única premisa es que no vengan políticos»

A María Casado (Barcelona, 43 años) se le abrió una puerta tras su salida de 'La mañana' de TVE hace más de dos años. Comenzó a trabajar con Antonio Banderas y, fruto de sus conversaciones y confesiones, nació 'Las tres puertas', un nuevo formato de entrevistas que recupera la «palabra» en directo. En la entrega que emite hoy La 1 a las 22:40 horas, la presentadora recibirá a la cantante mexicana Gloria Trevi, al escritor Mario Vargas Llosa, a la actriz Paula Echevarría, al expiloto de motociclismo Jorge Lorenzo y a la psicóloga Laura Rojas Marcos.

-¿Era el programa con el que deseaba volver a TVE?

-Pensar en regresar a TVE no entraba en mis planes. Desde la productora con Antonio Banderas, estamos con muchos proyectos. Y cuando TVE llama a nuestra puerta, les encantó nada más planteárselo. Es un programa que tiene ese ADN de televisión pública por los contenidos, los invitados y la puesta en escena, que es una preciosidad. Cada programa va a tener un decorado diferente. Confiamos tanto en este proyecto porque nos hace falta.

-Además, es en directo en una época donde todo es grabado con las plataformas.

-Lo pedí y me dijeron que sí. Siempre he trabajado haciendo directo, porque cuando he hecho tele grabada no me he sentido cómoda. La vida es en directo. Nos equivocamos y no pasa nada.

-¿Los invitados van a tener relación entre ellos?

-No, porque al final queremos hablar de la vida. Vamos a intentar que haya una variedad en disciplinas, es decir, no juntarnos con dos actores la misma noche. Y también queremos un abanico de edades, con personajes más jóvenes como Nathy Peluso hasta los más mayores, como Mario Vargas Llosa. Recuerdo cuando de niña me sentaba a ver la tele en familia. Que sea en directo suma. Vamos con humildad pero con mucha valentía, porque me apetece devolverle a la tele todo lo que he aprendida a través de ella.

-Históricamente, TVE siempre ha tenido grandes programas de entrevistas.

-Soy una loca del archivo de RTVE y por esta televisión ha pasado todo el mundo que era referente. Había un nivel muy alto. Me apetece, al incorporar ese archivo dentro del programa, dar un grito de que esto no está todo perdido. Pero se tienen que dar muchas cuadraturas, que lo pueda presentar, que me acepten el proyecto y que los invitados acepten. Mi premisa es que no se va a juzgar ni prejuzgar. Habrá gente de todo tipo y ahí está la riqueza.

-Banderas es el productor ejecutivo de 'Las tres puertas'. ¿Qué representa en su vida?

-Es mi ángel de la guarda. Ha cambiado mi vida. En estos dos últimos años hemos trabajado muchísimo y me ha permitido ser muy libre de mente. Me ha ayudado mucho. Es un amigo y es sincero. Este programa nace después de muchas conversaciones con él diciéndome que iba a la tele española y nos habíamos retraído a la hora de abrirnos.

-¿Están abiertas las tres puertas para todo tipo de invitados?

-La única premisa es que no vengan políticos, porque creo que ya tienen otras ventanas en TVE. E Isabel Pantoja. ¿Por qué no? Necesito a gente con historia y bagaje. Es la casa de todos. Desde los que son muy conocidos hasta los que no. Vamos a acercar a gente muy destacada en su profesión pero menos popular. No quiero hacer un programa elitista, pero me niego, por ejemplo, a no hablar de inteligencia artificial porque eso ya es presente.

-¿Es un regreso a TVE para quedarse?

-Vivo el día. Sigo trabajando en Teatro Soho TV. Renuncié a mi plaza en TVE y me desvinculé cuando decidí salir. Si surge la posibilidad con proyectos bonitos como este, aquí estaremos. Puede que sea más un reencuentro que un regreso. Tengo muchos amigos aquí.

-¿Le ha venido bien desengancharse de la actualidad diaria?

-El poner distancia, a veces, es necesario. La vida es otra cosa y para vivirla necesitas poquito. Me encanta la televisión pero puedo vivir sin estar todos los días en ella. Y salir de Madrid, porque me comía y no era consciente.

-A nivel personal, ¿cómo se encuentra?

-Muy feliz. El moverte a Málaga, tanto en lo profesional como en lo personal, está resultando una aventura maravillosa. Mi pareja (la cantante Cristina Márquez) ve poca televisión y eso me viene muy bien porque me da un contrapunto muy bueno. Las cosas buenas llegan sin avisar.