«El humor es una forma de coger aire en la vida»

La segunda y última temporada de 'Vida perfecta' aterriza con una mayor dosis de existencialismo respecto a la primera tanda. Del aprendizaje de esos errores que vuelven a aparecer y del alcance de una felicidad que no siempre llega como esperábamos. «Hemos aprendido a transitar que la vida no te va a dar la vuelta una vez, sino que quizás esté girando todo el tiempo. Y hay que aprender a convivir, porque la perfección no existe», reflexiona la creadora y directora de la ficción, Leticia Dolera. El estreno de los seis nuevos capítulos será el próximo 19 de noviembre, según anunció ayer Movistar+ en el marco de la inauguración del festival Iberseries Platino Industria (IPI), que se celebra estos días en Madrid.

Tras el empujón que la vida les dio a las protagonistas de la serie, María, Cris y Esther, las nuevas tramas de la segunda temporada van a moverse por «lo que viene justo después del volantazo», después de un embarazo, de una crisis de pareja, laboral, personal o vital, donde uno debe «tomar decisiones, madurar y aprender que la vida es así».

Asegura Manuel Burque, que firma el guion junto a Dolera, que esta temporada ha sido «muy dura de hacer porque nos costó escribirla». «Por circunstancias vitales hemos puesto más existencialismo», añade el cómico, que explica que la situación derivada por la pandemia «también se ha transmitido a la serie». «Me he reído mucho, pero creo que la hemos escrito como un drama. Es muy distinta a la primera», señala.

«Las cosas no son tan fáciles de cambiar, si no, seríamos todos mucho más felices» Manuel Burque

Los primeros capítulos de la ficción, incide Burque, «impulsaban a los personajes a salir de la opresión que tenían por vivir una vida perfecta». Sin embargo, en los nuevos se han dado cuenta de que es «falso» que las personas «aprendan y la vida continúe desde ese aprendizaje». «Escribo pelis comerciales en las que los personajes acaban muy felices y todo finaliza perfecto. Pero esto no es así», recalca. «Debemos mostrar honestidad con nuestra propia vida. Las cosas no son tan fáciles de cambiar, si no seríamos todos mucho más felices», asegura.

La producción, eso sí, volverá a tirar de comedia para mostrar lo que tradicionalmente se intenta mostrar como serio y oscuro. «El humor nos daba un respiro para no caer en un pozo de existencialismo, reflexión y depresión. Es una forma de coger aire en la vida», expone Dolera. «Hay que aprender a mezclar las cosas. Puedes hablar de la depresión y de la discapacidad, y utilizar la comedia y el 'thriller'. Hay otros caminos que no son el drama, porque estas personas no viven continuamente en situaciones dramáticas», sostiene el también presentador de 'Radio Gaga'.

Cuenta Dolera que comenzó a escribir la última temporada con el objetivo de «ser fiel a las protagonistas y estar a la altura de las tres». Le propusieron hacer nuevos capítulos y ella dudó en un primer momento: «Todo dependía de si realmente siento que hay un camino para las protagonistas que merece la pena explorar». Y la actriz lo encontró para abordar temas de los que poco se atreven a hablar, como los cuadros de ansiedad de mujeres tras el parto, la desmitificación de la maternidad o la dificultad de una pareja para «reavivar una relación».

Dolera, que interpreta en la serie a María, se enfrenta a esa «maternidad tan idealizada» que no sale como se esperaba y acude a terapia para sentirse bien. La creadora de 'Vida perfecta' fue a una psicóloga para intentar abordar mejor este tipo de situación. «Fue interesante porque entendí cosas de la protagonista. En las sesiones empecé siendo María y acabé siendo Leticia», cuenta. «No tengo respuestas concretas a preguntas existenciales, pero plantearme esas cuestiones a través de los personajes me ayuda a sentirme menos sola y a entender a los demás», confiesa.

Dirigida a seis manos

La vida también gira para Cris (Celia Freijero) tras una crisis con su pareja que ahora intentan salvar con «unas dinámicas de corresponsabilidad, coeducación y conciliación más igualitaria» en la que firman «distintos pactos sexo-afectivos». «Pero queríamos ser realistas. No es fácil, aunque en la teoría parezca sencillo», dice. También para Esther (Aixa Villagran), que «quiere madurar» y conoce a una nueva chica «con la que intenta superar su miedo al compromiso y llevar una vida normal».

La primera temporada de 'Vida perfecta' consiguió un importante reconocimiento por parte de la audiencia, la crítica y festivales como Canneseries, que la encumbró como mejor serie y reconoció a las tres protagonistas con el premio de interpretación. Las directoras Lucía Alemany ('La inocencia', dos nominaciones al Goya) e Irene Moray ('Suc de síndria', Goya al cortometraje de ficción) dirigen dos episodios de la ficción.