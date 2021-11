1 Hora Menos regresa en este 2021 con fuerza a la programación de TV Canaria

Viernes, 15 enero 2021, 12:12

El programa 1 Hora Menos que presenta Victorio Pérez regresa en este 2021 con fuerza a la programación de TV Canaria, desbancando en audiencia a programas consolidados como Máster Chef, míticas películas como Pretty Woman y a estrenos de la competencia como Cuéntame de TVE, o la ficción de Tele5 «Love is in the air» .

El magacine que emite Televisión Canaria en prime time registró ayer un 10.8% de cuota de pantalla y se convirtió en la segunda opción de la noche después de Antena3.

166.000 canarios conectaron con el programa para seguir las historias de los reporteros de este espacio amable que recorre el archipiélago.

El programa que conduce Victorio Perez cosecha magníficos registros en lo que va de semana y se asienta como una de la opciones preferidas de los canarios para entretenerse en las noches de este inicio de año.

1 Hora es un programa en directo, en formato divulgativo, centrado en la mirada al territorio y sus habitantes a través desde la meteorología, la ciencia, el medio ambiente y el patrimonio. Todo ello con especial atención al sector primario de las islas y al mundo rural y nuestros pueblos. Descubre la naturaleza, los fenómenos meteorológicos que influyen en ella y la convivencia con el ser humano. Cada día recorre canarias para estar cerca de nuestros vecinos del mundo rural, los pescadores, los senderistas y amantes de la naturaleza o los lugares pintorescos que conforman la esencia canaria y su gastronomía. También habrá tiempo para salir de las islas y observar los grandes acontecimientos de este tipo que suceden cada día en el mundo. Una visión global desde nuestro territorio insular en medio del Atlántico