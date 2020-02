‘Hierro’ regresa con una temporada más emocional y compleja

Menores

Sin fecha de estreno

Aún no hay fecha de estreno para la segunda temporada, aunque se espera que tenga lugar entre finales de 2020 y principios de 2021. "Y aquí las segundas partes sí serán buenas", bromea Aroha Hafez.

Jorge Coira, sin embargo, se muestra convencido de que habrá gente que termine "decepcionada" con la segunda temporada, pues como los espectadores han tenido tiempo de imaginar su temporada ideal, "la va a comparar con su propia idea", explica.

No obstante, el director no se considera responsable de cómo el público vaya a recibir la serie. "No podemos cargarnos esa responsabilidad encima, porque no está bajo nuestro control", remarca.

El presidente canario Ángel Víctor Torres, que también acudió al acto de presentación, recalcó, en declaraciones a Efe, la "magnífica oportunidad" y el "honor" que supone para El Hierro y para Canarias "poder mostrar nuestra realidad al mundo".

Para Torres, Hierro ha conseguido trasladar y transmitir la "serenidad" de la isla canaria y la "belleza" de sus paisajes, por lo que confiesa estar "deseando" conocer y "devorar" los nuevos capítulos.f