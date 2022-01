«Me gustaría hacer más capítulos de 'Los misterios de Laura'»

Ocho años después de la cancelación de la serie, la actriz María Pujalte (55 años, A Coruña) vuelve a meterse en la gabardina de la inspectora Laura Lebrel para afrontar un nuevo caso de investigación en el que deberá demostrar su propia inocencia. La 1 de TVE estrena esta noche (22:45 horas) el capítulo especial de 'Los misterios de Laura' titulado 'El misterio del asesino inesperado', en el que la ficción vuelve a reunir a gran parte del reparto original.

Laura Lebrel, alejada hace años de su labor policial, se verá obligada a recuperar su actividad de detective tras el crimen del rector de la universidad en la que estudió el grado de Criminología.

- ¿Ha costado volver a arrancar el proyecto televisivo?

–Eso tendría que contártelo la productora (Veranda TV), yo solo soy una actriz y no sé muy bien. Lo cierto es que ha pasado bastante tiempo desde que acabó la serie. Más de lo que parece, porque es verdad que nunca se terminó la buena recepción por parte del público. La gente me decía que la seguía viendo. Ha pasado tiempo y aquí estamos. TVE encargó un capítulo especial y lo hemos hecho.

–¿Qué pensó cuando le dijeron que volvería la serie con un capítulo especial?

–Al principio me quedé un poco sorprendida porque había pasado mucho tiempo para lo que es ficción, porque en la televisión y en las plataformas cada vez va todo más rápido. En un primer momento, estuve sorprendida, pero a la vez muy contenta e ilusionada. Es una serie que hacíamos con mucho placer y entrega y así ha sido otra vez con el rodaje de la 'tv movie'.

–Laura Lebrel vuelve a la policía, pero estaba retirada. ¿En qué punto se encuentra el personaje?

–El planteamiento que han hecho los guionistas, Javier Holgado y Carlos Vila, es interesante porque, a través del misterio que el público va a desentrañar y seguir, va a descubrir también que ha pasado con los personajes en todo este tiempo. Es decir, el misterio del asesinato de este capítulo está entroncado con lo que le ha ocurrido a los protagonistas. Ha sido algo potente y vital, y eso les hace que estén de otra manera. Y hasta ahí puedo leer, como decían en el 'Un, dos, tres'.

–Pasan los años, una pandemia mundial de por medio, y Laura Lebrel parece que sigue igual. ¿Ha cambiado realmente?

–La vida pasa y las personas vamos cambiando aunque somos las mismas. Era algo que nos importaba y nos preocupaba para presentar este capítulo especial. Era importante poner a la serie en el ahora, entender que habían pasado muchos años y que algo les había ocurrido a los personajes. Seguían siendo ellos pero estaban transformados, porque la vida es así.

–¿Qué le ha aportado este personaje a su carrera?

–Con Laura Lebrel fue la primera vez que hice un personaje protagonista absoluto en la televisión. Nunca lo había hecho antes. Había participado en series de ficción estupendas, pero no había hecho de principal, ni lo he vuelto a hacer. Con esto quiero decir que hay una gran responsabilidad, que aprendes a tomarle el pulso al relato y que está sobre tus espaldas. Y también te da mucho placer, porque en estos personajes ves muchas cosas de ellos. Cuando tienes muchas secuencias, los ves en muchas circunstancias y puedes explicarlo de muchas maneras y el público te conoce más. Es muy rico y muy bonito, pero también difícil y divertido. Laura me ha dado muchísimo cariño del público y lo sigo recogiendo. Uno no se lo imagina y no lo tiene en la cabeza, pero a veces las personas te hablan de una manera y te cuentan cosas que son regalos que no te esperas.

–¿Ha notado el éxito de 'Los misterios de Laura' fuera de nuestras fronteras?

–Ahora con las redes sociales, aunque no soy muy activa, solo tengo Instagram, también he recibido mucho cariño. La serie tuvo muy buena acogida en otros países. Se han hecho adaptaciones y tuvimos la gran fortuna en aquel momento, que era tan difícil, de que compraran la idea en Estados Unidos y que la produjesen para el público de allí. Nos compraron la idea a nosotros, que esto es muy importante para el mercado español.

–¿Qué otros personajes que ha interpretado a lo largo de su trayectoria profesional le gustaría recuperar?

–Me gustaría hacer más capítulos de 'Los misterios de Laura'. A lo mejor tenemos suerte.