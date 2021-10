«Fue una gran sorpresa el éxito internacional de 'Toy Boy'»

La actriz Cristina Castaño (Villalba, Lugo, 42 años) notó que 'Toy Boy' traspasó las fronteras españolas cuando recibía mensajes en redes sociales desde Brasil y la India. La ficción se convirtió en un éxito internacional tras el impulso de Netflix, que le permitió renacer tras una discreta primera temporada en Antena 3, donde se despidió con un 8,3% de cuota de pantalla y apenas 1,1 millones de espectadores en su último capítulo. Sin embargo, la plataforma de 'streaming' provocó que muchos espectadores conocieran la historia de Hugo Beltrán (interpretado por Jesús Mosquera), llegando a colocarse en el top 10 de las producciones más seguidas.

«Con esta serie hemos vivido muchas situaciones. Primero, ilusión porque es un proyecto muy ambicioso; después, un poco de desilusión por la acogida a nivel nacional en la cadena, que no fue como nosotros esperábamos; y finalmente, con la sorpresa del estreno en la plataforma, convirtiéndose así en la tercera ficción más vista a nivel internacional», explica la intérprete gallega, que repite en la segunda temporada con el papel de Macarena, una adinerada empresaria adicta al sexo y que mantiene una relación enfermiza con Hugo.

Pero en los nuevos capítulos, cuenta Cristina, la protagonista se presenta «hundida y anulada a nivel personal». «Y hay una transformación en eso. Es muy bonito el cambio que ella hace», adelanta la actriz, que recalca que este personaje «no tiene nada que ver» con Judith, la psicóloga que interpretó en 'La que se avecina' (Telecinco). «Macarena marca mucho a nivel personal porque ocupa una energía muy poderosa. Cuando ella aparece, se siente. Y eso hay que aprender a hacerlo», apostilla.

Cristina confiesa lo cansado que fue interpretar a una mujer en la ficción «que sufría mucho» y entraba en «una espiral de sufrimiento y de cosas que le hacían convertirse en una víctima». En las nuevas entregas, Macarena desaparece de la ciudad para desintoxicarse en una clínica de su adicción al sexo. «Lloraba y sufría, y acabé agotada en los ocho meses de rodaje. Necesité todo ese descanso hasta la segunda temporada para recuperarme de Macarena porque no me podría haber enfrentado a ella otra vez. Es un personaje muy intenso», revela.

«Triana ha sido un personaje que me ha enseñado a investigar en otros ámbitos como actriz» María Pedraza

Los nuevos capítulos de 'Toy Boy' -estarán disponibles cada domingo en Atresplayer Premium, la plataforma de Atresmedia, y tras su emisión llegarán a todo el mundo de la mano de Netflix- arrancan con Hugo Beltrán demostrando su inocencia por el asesinato de Philip Norman, pero con los enemigos que se ha ganado durante el proceso queriendo cobrarse su deuda. Además, una bomba en el club de striptease Inferno destroza los sueños de los stripers.

«Nuestros personajes empiezan un poco de cero y suben. En la primera temporada trabajé muchísimo la contención porque, en mi caso, soy todo lo contrario. Ahora me ha gustado trabajar la fragilidad y vulnerabilidad del personaje. Creo que da un punto cercano y humano al espectador», describe María Pedraza (Madrid, 25 años), que interpreta en la ficción producida por Plano a Plano a Triana, la abogada que acepta defender el caso de Hugo.

En los próximos capítulos, su personaje sufre un intento de asesinato cuyo autor está en el One Per Cent, el nuevo club de striptease de lujo de Marbella. «Empieza muy frágil pero acaba con mucho poder. Quiere justicia, lo que le hace redescubrirse a sí misma, conocer el tipo de mujer que quiere ser y sacar de su vida a personas que ella no quiere tener», avanza.

Un papel de abogada, según María, que le ha propiciado «madurez» en su carrera como actriz. «Yo salí de 'Élite', pero Triana ha sido un personaje que me ha enseñado a conocerme, a investigar en otros ámbitos como intérprete, que han sido bastante complicados, pero me gusta salir de mi zona de confort», explica la madrileña, que admite que disfrutó del rodaje como si se tratara de «un campamento». «Me lo he pasado súper bien. Hemos hecho un montón de planes más allá de la serie. Mola integrarte con los demás», añade.

La segunda temporada de 'Toy Boy' mantiene a todo su elenco principal y añade a Álex González como fichaje estrella, que se sumó como protagonista a las nuevas entregas a las que también se ha incorporado la actriz italiana Federica Sabatini.