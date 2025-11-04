'Gran Hermano' abre las puertas de su nueva casa: más grande y tecnológicamente avanzada El 'reality' presentado por Jorge Javier Vázquez estrena ubicación en Tres Cantos (Madrid), donde se instalarán los concursantes

J. Moreno Madrid Martes, 4 de noviembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

Con la ilusión de quien se enfrenta a un nuevo comienzo, Jorge Javier Vázquez ha compartido sus impresiones sobre la vigésima edición de 'Gran Hermano', un formato que, dos décadas después de su nacimiento, sigue despertando la misma emoción entre su equipo y fieles espectadores. Telecinco dará la bienvenida este jueves, a partir de las 21:45 horas, a los concursantes que estrenarán una nueva casa en la localidad madrileña de Tres Cantos. Los responsables del 'reality' decidieron abandonar su mítico hogar en Guadalix de la Sierra para construir una infraestructura más moderna, de 1.700 metros cuadrados, y más adaptada a las necesidades de los nuevos tiempos.

Durante la presentación del programa, Vázquez confesó que su entusiasmo ha crecido aún más tras conocer los detalles de la nueva casa y las innovaciones que marcarán esta edición. «Me están entrando muchas más ganas de presentar el programa», aseguró. «Es que claro, yo no sabía que yo no sabía», añadió, con su característico humor.

Con la naturalidad que lo define, reconoció que prefiere no conocer todos los detalles antes del inicio del programa: «A mí siempre que me preguntáis antes del estreno, yo siempre digo que prefiero no saber, porque corro el riesgo de meter la pata a la hora de contar informaciones». Eso sí, el presentador catalán avanzó que comenzará la edición presentando desde la nueva ubicación de 'Gran Hermano'. «Yo no sé nada, no sé nada, pero puedo decir que voy a estar en la casa. Menos mal que está más cerca de Mediaset, así evitamos los nervios del tráfico», bromeó.

Es como escucharla por primera vez

El comunicador habló también del poder simbólico que sigue teniendo la sintonía de 'Gran Hermano', un elemento que, según él, sigue provocando la misma emoción que en los comienzos. «Cada vez que escuchamos la sintonía del programa, a todos los que hemos seguido el formato nos pasa lo mismo: es como si la escucháramos por primera vez», afirmó sobre la música que acompaña al 'reality' más longevo de la pequeña pantalla, estrenado ahora hace 25 años como un «experimento sociológico» que capitaneó Mercedes Milá.

Para Jorge Javier, lo más apasionante de este formato es precisamente su capacidad para generar expectación e incertidumbre: «Lo que me gusta del estreno es la expectativa que genera en nosotros mismos, porque nunca sabes qué va a pasar, cómo va a ir o cómo va a responder el público. Y eso es lo que te mantiene vivo en esta profesión. La incertidumbre, que a veces te mata, también es una parte importantísima del oficio».

A lo largo de su intervención, el presentador quiso poner en valor la labor del equipo que lleva tantos años al frente del programa. «Sabemos que con el número 20 algo tenemos que hacer para seguir sorprendiendo a la audiencia, y estoy convencido de que lo van a conseguir», señaló. Porque para Jorge Javier, fan confeso del espacio, este formato es único en el mundo. «'Gran Hermano' es un programa que te exige y que te devuelve emoción en estado puro. Cada edición es diferente, cada grupo de concursantes es un mundo, y esa imprevisibilidad es lo que lo hace tan especial. Por eso seguimos aquí, con las mismas ganas del primer día», explicó.

Desde la cadena también avanzaron que el casting de 'GH 20' está abierto hasta el inicio del primer programa y que, en esta ocasión, reúne a participantes de entre 20 y 50 años de toda España. Entre ellos destaca Mamadou Sacko, de 22 años, administrativo comercial de Granollers (Barcelona), el primer y único concursante confirmado de la edición hasta el momento y representante de una nueva generación del formato.

Revolución completa

El director de Producción de Contenidos de Mediaset España, Jaime Guerra, destacó la expectación generada y el esfuerzo conjunto de todo el equipo para ofrecer «un espectáculo único, lleno de emoción y de vida en directo las 24 horas del día». Por su parte, el director general de la productora Zeppelin, Miguel Martín, desveló los detalles de la nueva casa y el salto tecnológico que define esta temporada. «Este año hemos tirado la casa por la ventana. El cambio de ubicación no es solo un traslado: es un nuevo paradigma», afirmó.

La nueva vivienda, además, incorpora 90 cámaras y una tecnología desarrollada junto a un 'partner' europeo que introduce herramientas de inteligencia artificial en el control de realización, que aportarán mayor rapidez y eficiencia a los flujos de trabajo.

«Hemos dado un salto hacia el futuro. Es una revolución completa que cambiará la forma de hacer televisión», señaló Martín. La casa, además de monumental, busca ser cálida y habitable. «Queríamos que, pese a su tamaño, fuera extremadamente acogedora. Hay rincones luminosos, patios de luz y espacios que invitan a quedarse. Es una casa que da ganas de estar», añadió. Entre las novedades avanzadas, un confesionario en el salón separado por un cristal inteligente, un jardín exterior y un gimnasio 'indoor'.

Guerra coincidió en que el proyecto simboliza el espíritu de 'Gran Hermano': «Un formato que sigue creciendo, sorprendiendo y emocionando veinte años después». Así, Telecinco se volcará con la nueva edición con la gala de los jueves, a la que se añadirá 'GH. El Debate' con Ion Aramendi. Además, la plataforma Mediaset Infinity estrenará el documental 'La mudanza' donde precisamente se verá y explicará el proceso de construcción de la nueva casa.