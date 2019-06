‘Gösta’ llega a HBO el 1 de julio

Gösta es un psicólogo infantil de 28 años que consigue su primer trabajo en un pequeño pueblo rural. Quiere ser la persona más amable del mundo y ayudar a todos los que conozca. A veces sale bien, a veces no...

Esta nueva comedia nórdica llega a HBO el próximo 1 de julio. Está escrita y dirigida por Lukas Moodysson. Vilhelm Blomgren (Midsommar) interpreta a Gösta y se une a Amy Deasismont (Mi ‘perfecta’ hermana) como su novia Melissa, Mattias Silvell (Beck) como su padre, Clara Drake (We are the best!) como su paciente Saga, Regina Lund (The Lake) como su madre, Elisabet Carlsson (Inspector Wallander) como su compañera de trabajo, Nidhal Fares como su huésped Hussein y Gustav Berg como su amigo Jonas.