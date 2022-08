«Siempre he intentado rodearme de buen humor»

Con menos vacaciones de lo habitual, Frank Blanco (Mollet del Vallès, Barcelona, 47 años) está al frente desde principios de agosto de 'Ya es verano', el nuevo magacine de Telecinco para los fines de semana y que también se ofrece en directo este lunes festivo (16:00 horas). El locutor presenta este formato, que mezcla actualidad y entretenimiento, junto a Verónica Dulanto y Marta González Novo.

-Llegan con una propuesta nueva a la tarde de Telecinco.

-Estamos intentando hacer cosas nuevas en la tele. Siempre se dice que está todo inventado, y seguramente así sea, pero por nuestra parte no va a quedar el intentar sorprender. Es ahí donde vamos a poner todo nuestro empeño.

-¿Qué van a aportar?

-Cada uno vamos a aportar nuestra manera de ser. Estamos intentando dar un enfoque diferente a las cosas. En mi caso, siempre he intentado rodearme de buen humor y voy a utilizarlo en el programa. Quiero que resulte una experiencia divertida para el espectador.

-¿El verano da más posibilidades de experimentar?

-Sinceramente, hace tiempo que creo que siempre es un buen momento para experimentar. Tal vez porque en verano estamos todos más relajados, y más siendo un programa que se emite en fin de semana, pues quizás sí que es uno de los mejores momentos para probar e explicar las cosas desde otro punto de vista. La gente está receptiva. Creo que está más tranquila. Pero se puede experimentar el resto del año. Eso de que solo sea en verano pasó a la historia.

-Se mete en el mundo de las redes sociales.

-Eso va a formar parte del ADN de la porción que estoy liderando. Cada uno de nosotros tres va a liderar alguna parte del programa. En mi tramo vamos a dedicar tiempo a las redes sociales. A día de hoy no podemos no mirar lo que pasa en las redes, sobre todo con la intención de entretener y reírnos. También vamos a traer a invitados y colaboradores, muchos de ellos poco vistos en televisión. Uno de los retos que tenemos es el de descubrir caras nuevas.

-¿Tiene miedo a las comparaciones con 'Viva la vida'?

-Lo vivo con naturalidad. Las comparaciones van a ser inevitables. Nuestro programa ocupa su franja y esto está a la orden del día. Son programas diferentes y no pasa nada. El que lo quiera comparar, que lo haga. Es algo que forma parte de nuestra televisión.

-¿Qué sintió al recibir la propuesta de Telecinco?

-Fue una sorpresa, me pilló bastante desprevenido. He estado esta temporada vinculado a Mediaset con diferentes programas, pero lo cierto es que yo tenía ya mi cabeza en las vacaciones. Llegó la propuesta, me sorprendió, pero tardé medio segundo en responderles que contaran conmigo.

-¿Tiene algún proyecto más con Mediaset?

-Eso se lo deberías preguntar a los directivos de Mediaset, no está en mis manos (risas). Yo aterricé en el grupo colaborando en 'Cuatro al día' y después en los debates de 'Secret Story'. Mi vínculo con Mediaset ya existía y estoy encantado trabajando en la productora Unicorn Content. El vínculo viene de largo y entiendo que seguiremos haciendo cosas juntos.

-¿Qué le falta por hacer televisión?

-Me falta hacer informativos y los 'call tv' que se emitían de madrugada.

-¿Y qué noticia le gustaría dar este verano?

-Depende de cómo nos pongamos. Si nos ponemos muy serio, siempre he pensado que me encantaría dar la noticia de que se encuentra el remedio para el cáncer o que la OMS decreta por fin el final de la pandemia de coronavirus.