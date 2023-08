«Hay muchos formatos en la historia de la televisión que tienen un largo recorrido»

Ocho parejas de famosos viajaron a República Dominicana creyendo que vivirían unas vacaciones de ensueño, pero no fue así. La presentadora Luján Argüelles (Salas, Asturias, años) es la maestra de ceremonias de '¡Vaya vacaciones!', el 'reality' veraniego de Telecinco, que este jueves por la noche emite una nueva entrega a partir de las 22:00 horas.

¿Qué le animó a aceptar este proyecto veraniego?

En los últimos años tengo claro una cosa: mi hija de ocho años es absolutamente una prioridad en mi vida. Si un proyecto tiene mucha duración, no lo voy a hacer; pero si puedo conciliarlo con mi hija, lo haré. Y luego está el tipo de formato y el registro que te implica. Este programa tiene la grandiosidad del universo de Mediaset. Este grupo audiovisual tiene una capacidad para atraer al público y sorprenderlo que a mí me parecía que era importante en este momento de mi vida. Estaba muy contenta con el planteamiento del formato. El único inconveniente que yo vería en un programa es el hecho de tener que irme de mi casa.

Todavía muchos le recuerdan por ser 'Bruján' en 'Un príncipe para Corina'. ¿Se repite ese perfil en este 'reality'?

El presentador es solamente una pieza más de un equipo enorme y de decisiones tomadas en consenso con mucha gente. Yo soy la portavoz y la que transmite las cosas bonitas y no tan bonitas que van a tener que vivir, pero no he tenido conflicto con ninguno de los concursantes.

También vuelve a Mediaset para presentar de nuevo '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'. ¿Cómo se ha gestado el regreso?

La vuelta de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' es una decisión de la directiva de Mediaset y no puedo responder mucho sobre por qué vuelve ahora. Ahora bien, yo te diría que si fuera directora general o formara parte de la cúpula directiva de cualquier grupo de comunicación decidiría hacer un programa como ese, porque es un formatazo. Cuando me plantearon la idea de volver al programa, pues no puedes más que sentir alegría porque creo que es un formato que tiene mucho que ofrecer, que avanzar y que sorprender. Me satisface ver que la gente quiere que vuelva.

Se le ve feliz con su vuelta a Mediaset…

El universo de Mediaset es algo que se expande. Soy una persona muy emocional; y emocionalmente para mí esta empresa son muchas cosas. Todo lo que ha sido Cuatro en mi vida ha sido un grandísimo regalo, una oportunidad de conocer gente maravillosa, aprender todo el tiempo y disfrutar de mundos de la comunicación que desconocía porque yo venía de la radio. Es como ese novio de la adolescencia que me gustaba mucho.

Tras su regreso frustrado a 'Password', parece que el destino le tenía reservado volver a Mediaset.

Hay una frase que me encanta y me da mucho alivio y tranquilidad: la vida siempre acierta. Lo satisfactorio es que quieran volver dos marcas como 'Password' y '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' y que yo haya tenido la grandísima suerte de poder de poder disfrutarlas y, que en un momento determinado, finalmente esas madres y esos hijos vuelvan a estar en mi vida.

¿Cómo ve la vuelta de programas clásicos a la tele, como 'Grand Prix' o 'Password'?

Uno tiene que apostar por aquello que le parezca en un momento determinado que sigue los criterios que su compañía quiere sacar adelante. También creo que hay muchas cosas en la historia de la televisión que tienen largo recorrido. Hay muchas cosas en el futuro, muchas más en el presente, muchas cosas por desarrollar que nos van a sorprender y que van a marcar un antes y un después en la próxima historia de la televisión. En todo hay cosas por las que en un determinado momento podemos apostar. Entonces, decidir que este título o aquel vuelven es cómo cuándo vamos de vacaciones y volvemos a destinos a los que hemos estado. Eso es porque han sido destinos que han marcado nuestra vida y creemos que nos pueden aportar nuevas cosas.

Con tanto 'reality' a sus espaldas, ¿le gustaría participar en alguno? ¿Qué formato sería?

Ahora mismo hay uno que necesito: 'Un príncipe para Luján'. Necesito que me busquen un candidato, pero tampoco soy tan fácil. El ser humano son muchas caras y hay caras que mejor me las dejo guardadas y ya se las voy sacando al futuro candidato poco a poco.

¿Sigue trabajando en proyectos con su productora?

Estamos con negociaciones. Es una parte que no quiero perder. En los últimos años he aprendido que tú eliges el camino y, una vez que lo eliges, lo tienes que construir. Y no sucede con aquello que no lo trabajas lo suficiente. Hay muchas ideas, muchas cosas… y la vida está abierta siempre a disfrutar.