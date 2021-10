«Hace falta ser un poco incorrecto si el fin lo merece»

La educación y los problemas de la juventud vuelven a protagonizar el 'prime time' de La 1. El actor Daniel Grao (Sabadell, Barcelona, 45 años) encarna al profesor Hugo Ibarra Toledo en 'Hit', la serie cuya segunda temporada se estrena mañana a las 22:30 horas y donde deberá enfrentarse a adolescentes conflictivos. La ficción regresa con un reparto renovado y con la incorporación destacada de la actriz Marta Larralde, además del cameo del cantante David Bustamente, que participará en una de las tramas de la producción.

-Le cae muy bien el personaje de Hugo.

-Me cae muy bien. Creo que hace falta ser un poco incorrecto y alborotar si el fin lo merece. A 'Hit' le pasa eso. Si hay que ser insolente o romper con el orden establecido para que algo cambie, pues bienvenido sea.

-Ser tan atrevido en la vida puede costar disgustos.

-Yo soy menos atrevido que 'Hit', también digo (risas). Sin embargo, es uno de los aprendizajes que me estoy llevando, a no pasarme por encima y a escucharme más como actor. En esta segunda temporada he vivido alguna experiencia de plantarme un poco más y decir que no. En general se me da mucha libertad y todo ha sido muy gozoso y fácil, pero antes era más obediente. Ahora no necesariamente.

-¿Qué recepción del público notó tras la primera temporada?

-He vivido cosas muy bonitas que con otras series eran más comunes, pero con 'Hit' he recibido más de cinco mensajes con gente hospitalizada en centros, de diferentes adicciones, en los que no podían utilizar redes pero sí que escribían algún mensaje para agradecer lo que les estaba ayudando con mi personaje. Ha sido muy emocionante, porque les está afectando a su vida en positivo. Es bonito, porque va más allá de un trabajo que es visto.

-¿Es el personaje que más le ha marcado como actor?

-No sé si es el que más me ha marcado, pero sí el que más siento que yo llevo las riendas. Desde el 'showrunner', que es Joaquín Oristrell, se me ha dado ese permiso y se me ha alentado. Al principio empecé más tímido con los cambios.

-Ahora vamos a ver a un Hugo más vulnerable.

-Cuando haces una segunda temporada, lo bonito es eso. Que haya un cambio o un arco que no hayamos contado, y una de las cosas más interesantes es ver cómo el personaje está más débil. Llega a un lugar al que no encaja, no está cómodo y su primer impulso es huir. No sé si ha sido más difícil, pero para mí es enseñar una capa más del protagonista, más empático y con menos soberbia respecto a la primera temporada.

-¿Ha cambiado su manera de ver a la juventud tras el rodaje?

-Una de las cosas que me he dado cuenta, que creía que yo no hacía, es esta cosa que tenemos como sociedad de ningunear a los adolescentes. Es verdad que en un grupo o rebaño puede parecer que digan 'pavadas' o se estén riendo, pero los pillas uno por uno y mantienes una conversación y ves que tienen la cabeza amueblada. Son gente muy interesante, pero se les ningunea y no les hablamos igual.

-¿Cómo padre se ha llevado alguna enseñanza?

-Yo soy el primer adicto a las redes sociales, pero tengo un hijo entrando en la adolescencia adicto a la pantalla. Me va enseñando vídeos con los efectos positivos de las redes (risas). 'Hit' sí que me da toques de atención, pero tampoco hay que demonizar.

-'Hit' es un tipo de izquierdas, ¿no?

-Yo creo que 'Hit' ni votaría. Va con este discurso de «elevemos el nivel de conciencia». Él aboga a saber el qué te empuja a determinadas acciones, no a preguntarte por tu ideología. Hay algo tuyo privado, de la familia de la que vienes, que es lo que te empuja a llevar esa bandera.

-El año pasado vimos una trama con un independentista catalán que quemó la bandera nacional. ¿Tenéis libertad en TVE para tratar estos temas?

-He flipado con que pudiéramos hablar de esos temas. Oristrell me decía que no solo le habían dado luz verde a los guiones si no que no se metían desde TVE ni aparecían por los rodajes. Yo he trabajado para otros canales e iban casi frase por frase revisando. Hemos tenido libertad absoluta.

Una temporada«más provocativa» La ficción de TVE y Ganga Producciones regresa con nuevas entregas y un reparto de actores jóvenes completamente renovado. La serie deja Madrid y se desplaza hasta un instituto público de Puertollano (Ciudad Real) en el que se imparte Formación Profesional. Hasta allí se traslada Hugo (Daniel Grao), que ve ante sus ojos un panorama desolador, con un grupo de adolescentes instalados en el fracaso. «No es un proyecto buenista. En 'Hit' no tenemos problemas para plantear historias complicadas. Es una serie provocativa que abre muchísimos temas, como el acoso escolar o los extremismos», explica el creador y responsable del equipo de guionistas, Joaquín Oristrell. Para la directora de Originales de RTVE, Ana María Bordas, se trata de «una serie valiente para abordar los problemas juveniles» y un «ejemplo perfecto de servicio público».