Falete, estrella invitada de ‘En Otra Clave’

Mucha verdad

Falete señala encontrarse entusiasmado por ofrecer en Tenerife y en el marco del citado programa de referencia en Canarias, el adelanto de uno de los temas más originales que contiene su disco, la canción ‘América’ escrita por José Luis Armenteros y Pablo Herrero e interpretada por el cantante Nino Bravo, quien la grabó en Madrid tan solo unas semanas antes sufrir el accidente que le costaría la vida en 1973. “La canción podría ser un himno para cualquier ser humano. Me fascina. ¿Quién no conoce su famoso estribillo?”, se pregunta Falete.

“Hacía tiempo que tenía en mente grabar un disco con temas que siempre me han parecido ‘grandes’ y con el que rindo tributo a los grandes intérpretes de la mejor canción española y latinoamericana. Por eso me he permitido la libertad de registrarlos, eso sí, adaptándolos a mi propio estilo que es donde me siento cómodo y puedo darles, mi sentimiento más profundo”, señala Falete, quien se ha rodeado de grandes músicos para acometer este disco, “que se ha realizado sin prisas, reposado en el tiempo, donde se han analizado todos los elementos rítmicos, vocales, corales y demás efectos que le proporcionan una sonoridad maravillosa”, agrega el artista, que no presentaba trabajo desde hace siete años. Su último disco fue ‘Sin censura’, en el que se descubrió con una enérgica mezcla de pop con bolero y con una orquestación que mezclaba guitarras españolas con cuerda sinfónica y que reflejó el nuevo aire que ya respiraba la música del artista.

“Afortunadamente puedo decidir cuándo considero el mejor instante para hacer las cosas. Ahora era el momento de acometer este álbum que tiene un espíritu muy similar al primero, ‘Amar duele’, grabado en 2004. Hay mucha verdad en este último trabajo que tiene una producción muy sencilla y recoge de alguna manera la banda sonora que me ha acompañado y he escuchado toda la vida en casa a mi abuelo y a mi padre”, señala Falete, que se crió en la peña flamenca de Sevilla, Torres Macarena, y es hijo Falín, uno de los solistas de los Cantores de Hispalis, el famoso grupo considerado por muchos como los ‘Beatles de las sevillanas’, que obtuvo 5 discos de diamante y fueron números uno en listas de 46 países. “Son canciones que tenía en el corazón guardadas y que nunca me había dado por cantarlas”, agrega.

“Ya el título del disco, ‘Prefiero ser así’, es toda una declaración de intenciones. Los nombres de mis trabajos han sido siempre muy reivindicativos. No soy copia de nadie: yo canto y me expreso como siento las cosas”, advierte Falete, que artísticamente y con 41 años confiesa que “en una escala del uno al diez, diría que estoy en el once, porque tengo trabajo, salud que es lo más importante y proyectos que se están cumpliendo... ¿qué más puede pedirle a la profesión?”.

Sobre el estado de salud del flamenco estima que “es bueno” y puntualiza que su arte “no puede ser considerado flamenco como tal, porque mi propuesta es más comercial, pero no tiene nada que ver con el cante jondo. Soy de la opinión de que hay que renovar, evolucionar y fusionar las músicas y los estilos para crear cosas nuevas, pero hay que llamar a cada cosa por su nombre. Lo que hace Rosalía, por ejemplo, me parece fabulosamente atrevido, pero no lo llamemos flamenco. Yo comparo al flamenco y la copla con un buen mueble de caoba: es permanente y duradero por los siglos de los siglos. Lo auténtico siempre prevalece”, concluye Falete.