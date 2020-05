Estreno en exclusiva de la temporada 12 de ‘La que se avecina’

Las historias de los vecinos de Mirador de Montepinar ya tienen fecha de vuelta. Aunque se ha hecho esperar, la temporada número 12 de ‘La que se avecina’ podrá verse pronto en la pequeña pantalla.

No obstante, este estreno trae consigo algunas particularidades. No se hará en Telecinco, que ha acogido los deseencuentros de los vecinos desde la primera temporada, sino en Amazon Prime Video el viernes 29 de mayo. Hasta dentro de cinco meses, por lo menos, la cadena de Mediaset no emitirá ningún nuevo capítulo.

Además, los seguidores de la serie solo podrán disfrutar, de momento, de la primera parte de la última temporada hasta que se finalice el rodaje de la segunda parte.

En esta nueva entrega, se echará en falta la figura de Javier Maroto, interpretado por Antonio Pagudo, que ya no forma parte del elenco de ‘La que se avecina’. No obstante, la trama no defraudará. Y es que hace poco, el cocreador y guionista de la serie, Alberto Caballero, adelantó un poco de lo qué pasaría en la próxima temporada. Así, en un directo en Instagram contó que la presidencia en Montepinar se verá trastocada y puede que esté «de vuelta a los orígenes».

La temporada estará marcada, según Caballero, por la separación definitiva de Lola y Javi y por uno de los enigmas jamás resuelto a lo largo de la serie: la trama del moroso. Tampoco faltarán las aventuras políticas de Antonio Recio que, esta vez, se enfrentará a Pablo Iglesias.

No obstante, la crisis del coronavirus ha trastocado la idea que Caballero tenía en mente. ‘La que se avecina’ ha tenido que adaptarse a las circunstancias y, por motivos logísticos, no podrá seguir rodando en su escenario habitual. Ante este hándicap, el guionista ha planteado diferentes alternativas que van desde un spin off hasta ‘obligar’ a los vecinos de Mirador de Montepinar a mudarse.