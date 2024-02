Casi cuatro décadas en el medio avalan su trayectoria profesional en la pequeña pantalla. El periodista Jordi González (Barcelona, 61 años) regresa a TVE como presentador, junto a Anne Igartiburu, del programa 'D Corazón', una nueva versión del mítico formato de crónica social de la cadena pública. En su nueva actualización, el populara espacio ahora estrena contenidos y colaboradores en el plató. El programa se emite los sábados y domingos a las 13:55 horas en La 1, justo antes del 'Telediario'.

-Se publicó que no tenía química con Anne Igartiburu. ¿Cómo lleva que se difundan este tipo de informaciones?

-Nos conocimos unos días antes del estreno, por eso me hizo mucha gracia que se filtrara una noticia de que íbamos a hacer un programa juntos y que se dijera que Anne decía había tenido un disgusto porque no le apetecía trabajar conmigo, que no le caía bien. ¡Pero si no nos conocemos! pensé para mis adentros. Yo, que tengo buena memoria, recordaba que la había saludado hace 17 años en un concierto de Les Luthiers. Y hasta hace unos días no volví a verla. Hemos tenido una conversación fluida sobre el programa; lo vamos a hacer bien y nos vamos a llevar bien.

-Es su primer proyecto tras el tropezón de 'La Plaza'. ¿Supuso una decepción?

-Duró muy poquito porque no funcionaba, y cuando un programa no tiene audiencia, hay que quitar cuanto antes. Soy el primero en decirlo. La tele es es así. El espectador es infiel por naturaleza. Si no te ve es porque le apetece ver más lo que se ofrece en otras cadenas o en otras plataformas. No hay que dramatizar. Un programa de televisión es sólo un programa de televisión. Sabes cuando empiezas pero nunca el día que acaba. Aquello de 'La Plza' acabó y convinimos con la dirección de TVE que era mejor hacer otra cosa. Y ahí me prusieron este nuevo programa con Anne.

-¿Cómo lleva lo de trabajar durante el fin de semana?

-Vivo a cuatro minutos de Prado del Rey (los históricos estudios de TVE en Madrid). Ya presenté el debate de 'Gran Hermano' los domingos durante dieciséis años y 'La Noria' los sábados. Una cosa buena de trabajar el fin de semana es que hay menos gente en la tele.

-¿Qué expectativas tiene con 'D Corazón'?

-Mis compañeros y la cadena se merecen hacer 734 programas de este formato. El equipo merece seguir trabajando y la tele debe tener un producto solvente en el fin de semana. ¿Qué los hago? Pues bien. ¿Qué no? No pasa nada. Llevo 39 años trabajando en la tele. ¿Crees de verdad que necesito trabajar?

-Ha vuelto a coincidir con Alba Carrillo, con quien tuvo algún que otro enfrentamiento en su época de Telecinco. ¿Cómo fue el reencuentro?

-He contado que me borró de Instagram porque me dolió mucho. Luego he vuelto a coincidir con ella en dos o tres programas más y la verdad es que todo fue muy bien. Alba Carrillo es muy profesional. Después de aquel episodio nos volvimos a hacer amigos y me hace ilusión que esté. Eso sí, no la he vuelto a seguir en Instagram porque me lo quité.

-¿Se vive mejor sin Instagram?

-Me provocaba un plus de tensión que no venía a cuento. Ahora estoy como antes de que se inventara Instagram. Me di de baja cuando durante unos días muchas personas con muchísimos seguidores me afeaban que no les diera 'like' a ninguna de sus fotos.

-¿En lo que antes era Twitter, esa red que ahora se llama X, sigue o se ha desapuntado?

-Sí, lo tengo. No lo he borrado porque es útil para informarme y para ver la cantidad de sandeces que se publican. Es una herramienta que como todo, depende del uso que le des. Eso sí, no me gusto nada que cayera en manos de Elon Musk.

-¿Busca lo que se publica de usted en Internet?

-Jamás y lo hago por una sencilla razón que sé que está muy testada: el 70% de lo que se publica sobre una persona es falso. No tiene sentido buscarse para encontra malos rollos.

-¿Cuál ha sido la mentira publicada en Internet que más daño le ha causado?

-Me han matado tres veces, pero es algo que no tiene especial importancia porque se precipitaron. Fue muy prematuro. Estaba un sábado por la tarde en la Costa Brava y de repente me llama una amiga. 'Menos mal que me coges el teléfono', me comentó. Y yo le pregunté por qué no se lo iba a coger. Me dijo entonces que había leído que me había matado en la carretera. Parece gracioso, pero imagínate que se enteran tus familiares o amigos.