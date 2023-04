«En España se come bien por todas partes, pero en la carretera hay lugares de culto»

Después de conocer la mejor gastronomía del mar y la tierra, Canal Cocina estrena 'Comer en carretera' (de lunes a viernes a las 21:30 horas), un nuevo formato original que recorre la geografía española visitando más de 65 bares y restaurantes de culto de nuestras carreteras para mostrar los platos de la mejor cocina tradicional y las paradas obligatorias que todo conductor debe conocer. De la mano del periodista Pepe Marín, la producción se lanza al asfalto para catar las migas manchegas en el Aprisco, un clásico de la autovía A-4 a la altura de Puerto Lápice, o los clásicos 'pintxos' vascos en Benta Aldea, en un polígono industrial, rodeado de talleres, muy cerca de Tolosa.

-¿Cómo surgió la idea para realizar el programa?

-Llevamos más de quince años haciendo series por mar y tierra, con 'Canal Cocina en ruta'. Nos faltaba el helicóptero, pero no era muy viable (risas). La idea surge de un 'brainstorming' con Mandi Ciriza, la directora de varias cadenas de AMC en España y en Latinoamérica, donde queríamos determinar qué sería lo más interesante que podíamos hacer ahora. Decidimos poner en valor la comida en carretera, porque era algo que tuvo su época dorada y que todavía mantiene un gran nivel de restauración en este país. Creo que lo vamos a conseguir.

-¿Cuál fue la época dorada de los restaurantes de carretera? ¿Se han adaptado bien a los nuevos tiempos?

-Es a partir de finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, cuando España se enfrenta a los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla. Es cuando se produce un crecimiento democrático y de las autovías. Cuando se construye la A-92, por ejemplo, hay determinados restaurantes que se quedan en las carreteras nacionales. Algunos cayeron, otros sobrevivieron e incluso consiguieron reunir a un público que ya iba directamente a estos lugares para probar su deliciosa comida. Ha habido un poco de todo, pero es verdad que la carretera condiciona muchísimo este tipo de locales. A veces para bien y otras para mal.

-¿Qué hace especiales a este tipo de locales?

-Podríamos decir que hay de todo. En estos más de sesenta restaurantes que hemos recorrido en estos meses, hay desde lugares con más de trescientos años de historia, en los que la carretera llegó después del local, a otros sitios que nacieron junto a la autovía y que se convirtieron en una referencia. Principalmente, lo que se busca son las tres 'B': que sean bueno, bonito, barato, y yo me atrevería a añadir la 'R' de rápido, porque hay gente que para quince o veinte minutos, y hay otros que después, de lo bien que comen, incluso se quedan a dormir ahí. El abanico es muy extenso.

-¿Los precios son más económicos en estos lugares?

-Hay una sana competencia entre los locales de carretera y otros restaurantes a los que el conductor se tiene que desviar un poco más. Ya que la gasolina está tan cara, estos establecimientos tienen que ofrecer al viajero algo que les resulte interesante haciendo una parada exprés. También influye mucho el enclave exacto en el que estén ubicados. Si tú, por ejemplo, sales de Madrid y vas camino de Barcelona o de Zaragoza, te vendría muy bien pararte a una hora concreta. En cualquier caso, todos intentan dar una muy buena relación calidad-precio.

-¿Hay algún restaurante imprescindible en las carreteras españolas?

-Es muy difícil. Hay algunos que con su nombre ya hablan por sí solos, bien por la comida, o bien por la historia que tienen detrás. Pero si vas a Cádiz, al Ventorrillo del Chato, que está literalmente a 70 centímetros de la carretera, vas a encontrar un museo y un montón de cosas ricas que representan a la provincia. Cada uno tiene su favorito. Yo creo que lo bueno de este país es que puedes recorrerlo entero en carretera y quedarte con tus favoritos.

-Entonces, en España también se come bien en la carretera...

-Me remito a cómo arrancan todos los capítulos de nuestra serie: '¡Qué bien se come en España! y además en cualquier sitio, pero si vamos en carretera, no te digo que mejor, pero sí igual'. Esa leyenda que hemos acuñado para cada capítulo yo creo que representa muy bien ese espíritu. En España se come bien por todas partes, pero en la carretera hay auténticos lugares de culto que yo animo a todo el mundo a que visiten.

-¿Ha notado algún prejuicio entre los clientes hacia los restaurantes de carretera?

-Nosotros estamos para derribar prejuicios. Quien quiera disfrutar de los lugares que vamos a mostrar va a entender perfectamente historias de superación, de cariño, de calidad, de ofrecer lo mejor al viajero. Hay lugares que se han preocupado no solo de ser competitivos y atraer a muchos camioneros, que eso suele ser una buena señal, sino además de dar todo tipo de servicios, con tienda propia, incluso marca propia de productos. Hay gente que condiciona incluso su ruta o el horario de salida para llegar a comer o a cenar a esos lugares, y eso dice mucho.

-¿Están poco valorados este tipo de establecimientos?

-En Canal Cocina vamos a poner nuestro granito de arena y dar valor a lo nuestro. Todo el mundo conoce algún lugar de carretera, pero gracias a este experimento que estamos rodando vamos a poder conocer más de medio centenar y eso se va a convertir, esperemos, en una pequeña guía para los viajeros.