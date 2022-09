Mis Emmy favoritos

Saturados de dragones y anillos, enésimos intentos de exprimir marcas registradas sin espacio para la sorpresa, no cabe sino recibir con alborozo los Premios Emmy a algunas de las propuestas más adultas y originales de la televisión. Como el Emmy a la mejor miniserie para 'The White Lotus', esa incomodísima y áspera comedia negra de Mike White que no tiene piedad ni con los ricos huéspedes de un resort de lujo en Hawái, ni con sus trabajadores. Para colmo, la estatuilla ha ido a parar a los actores que encarnan a dos de mis personajes favoritos: el gerente del hotel (Murray Bartlett), que recae en las drogas y el alcohol empujado por sus clientes, y esa pija madura aferrada a las cenizas de su madre (Jennifer Coolidge).

Michael Keaton también ha ganado el primer Emmy de su carrera por 'Dopesick', la crónica del enfrentamiento de un médico de pueblo contra mercaderes de la salud que solo conciben los medicamentos como herramientas para obtener fabulosos beneficios. Un recordatorio de que Keaton es un actor excepcional –ojo a sus escenas colgado del OxyContin– y de que en Estados Unidos hace años que se libra una guerra contra los opioides que se ha saldado con medio millón de víctimas.

Otro de mis Emmys favoritos es el que recogió Jean Smart en la categoría de actriz de comedia por 'Hacks'. La serie de HBO empareja a una veterana cómica con el culo pelado, que lleva décadas en el oficio y sigue haciendo caja en Las Vegas, y una joven guionista defenestrada por un tuit poco afortunado, que se ve obligada a trabajar con la diva para insuflar aire fresco a su repertorio de chistes. La segunda temporada, con formato road movie, no ha estado a la altura de la primera, pero qué gozada es contemplar a la mordaz Deborah Vance derrochando toneladas de claseres.