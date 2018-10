"Élite", el drama adolescente de Netflix en el que las mujeres lo guían todo

Ester Expósito, Miguel Herrán, Alvaro Rico, Miguel Bernardeu, Danna Paola, Mina El Hammani, Omar Ayuso y Aron Piper completan el joven reparto de esta serie de ocho capítulos que llegará a la plataforma mundial el 5 de octubre, detalla a EFE su productor ejecutivo, Paco Ramos.

Samuel, Nadia y Cristian, tres jóvenes de clase obrera, logran una beca para estudiar en el elitista instituto "Las Encinas", donde serán la comidilla del centro, en el que chocarán con los llamados a ser líderes del futuro y se enfrentarán a un misterioso asesinato.

La homosexualidad, la diferencia de clases y de oportunidades, el VIH, el descubrimiento de la sexualidad, la corrupción, las drogas o el estricto statu quo de una familia musulmana se darán cita dentro y fuera de "Las Encinas", donde las mujeres serán las que guían el devenir de esta historia.

"Cada figura femenina que hay en la serie, cada rol, siendo muy diferentes, son todas mujeres fuertes, muy fuertes. Y no pasa tanto con los tíos", explica a Efe Jaime Lorente, que interpreta en "Élite" a Nano, un joven exconvicto y hermano de Samuel (Itzan Escamilla) que, aunque no es estudiante de "Las Encinas", no podrá evitar que su lujoso mundo y sus habitantes influyan en su vida.

Las mujeres son las que "van guiándolo todo y las que se hacen responsable de todos los hitos importantes que pasan en la serie", añade el actor, que vuelve a coincidir, como ya hiciera en "La casa de papel", con María Pedraza.

"Realmente estoy orgullosa de lo que hemos vivido, de la responsabilidad que tenemos y de lo que estamos representando. Del tema que hay actualmente y de la lucha que hay con ese tema. Es un placer interpretar lo que estamos interpretando", subraya Pedraza.