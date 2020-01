Eli y Nia quieren cruzar la pasarela

Canarias7 / Las Palmas de GRan Canaria

Hoy es el día para Eli Sánchez y Nia Correia, dos jóvenes grancanarias que afrontan el sueño de sus vidas en la Gala 0 de Operación Triunfo. El concurso musical por excelencia del país arranca su undécima edición esta noche en Televisión Española (21.00 horas) con la participación de estos nuevos valores de la música de nuestra isla y lo hace por todo lo grande, con aires renovados, un jurado de lujo y el aval de haberse convertido en uno de los principales semilleros de talento musical de España.

OT 2020 vivirá esta noche su puesta de largo con 30 concursantes finalistas que optan a convertirse en los 18 escogidos por el jurado que son los que se batirán en el primero de los duelos en la Gala 0 de hoy. El premio no es otro que poder acceder a la Academia y entre los aspirantes se encuentran estas dos chicas que han ido pasando pruebas eliminatorias demostrando el enorme talento que poseen.

Por una parte, Eli Sánchez reside en el barrio capitalino de Tamaraceite y desde muy pequeña ha estado enamorada de la música. Entre sus primeros regalos más valiosos estuvo una guitarra que fue su fiel compañera y que aprendió a tocar tanto en la Escuela Municipal de Música como de forma autodidacta. A sus 19 años, se describe como una persona «especial, feliz y con altas dosis de locura», pero sobre todo, alguien que no tiene otra meta en la vida que no sea triunfar en el mundo de la música. Aunque aún es una novel en los escenarios, ya ha hecho algunos pinitos bajo su sobrenombre de Roxex y, aunque sus registros son muy variados, se decanta principalmente por géneros más urbanos como el rap.

En el otro lado está Nia Correia, una grancanaria de 25 años que se ha ido granjeando una exitosa carrera fuera de nuestra isla cuando, siendo casi una adolescente, hizo la maleta para establecerse a Madrid donde estuvo trabajando como cantante y actriz en el afamado musical El Rey León. En la actualidad estaba trabajando en uno de los locales de moda de Ibiza demostrando su enorme potencial como cantante, bailarina y actriz, virtudes que ahora tendrá oportunidad de mostrar a toda España en OT 2020.

De la provincia de Santa Cruz de Tenerife también hay dos aspirantes a entrar en la Academia. Por una parte está Miriam, aunque su nombre artístico es Della Du. Acabó la carrera de periodismo, pero ahora se dedica profesionalmente a la música aunque confesó en el casting que era la primera vez que hacía las pruebas para entrar en este programa, aunque ya tiene experiencia en un talent show ya que se presentó a X Factor en el Reino Unido, donde llegó hasta la tercera fase. De Tenerife es también Jesús Domingo, un joven que ya ha probado suerte en otras ediciones y que es ahora cuando ha logrado llegar más lejos. Se dedica de forma no profesional a la música desde pequeño y actualmente está estudiando danza.

Por todo lo alto. Operación Triunfo (OT) se estrena esta noche después de que sus responsables avanzaran que en esta edición contaban con «el mejor casting de su historia», una mecánica más exigente y más emoción aún si cabe en sus galas.

El concurso no pondrá límite a las nominaciones y tendrá una mayor apuesta por el universo digital y los contenidos transmedia. «El casting nos parece fantástico, aunque no sabremos si es el acertado hasta que lo presentemos el domingo. El público tiene la última palabra», señaló en la presentación la directora de la Academia, Noemí Galera, que subrayó que los concursantes «están muy preparados, tienen personalidades muy marcadas y muchos de ellos ya componen y tienen muy claro hacia dónde quieren ir».

Por su parte, la directora de Entretenimiento de TVE, Toñi Prieto, prometió que esta edición «no será más de lo mismo» y aseguró que el casting es «brillante»: «Tienen unas historias personales, emotivas, cercanas y una profesionalidad que va a impactar. Ninguno de los concursantes va a dejar indiferente».

El jurado de OT 2020 se ha renovado y contará con profesionales como la cantante Nina, primera directora de la academia que vuelve 15 años después, la cantante y compositora Natalia Jiménez, el director de la Cadena 100, Javier Llano, y el músico Javier Portugués Portu.