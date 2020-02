Eli: «Me fui feliz de Operación Triunfo»

Y es que Eli se pasó la última semana con gripe. Cuatro días tirada en la cama que no le dejaron ni siquiera hacer el pase de micros: «Lo pasé un poco mal porque era la semana en la que había cambiado el chip y quería demostrar lo que puedo dar».

«Ayer –por el domingo– me fui feliz. Me fui completa. Sabía lo que quería hacer y lo hice». Dice que OT te cambia la vida, y a ella «lo hizo», empezando por la charla que tuvo con la directora Noemí Galera: «Es tu madre, tu hermana, tu amiga. Hace el papel de salvadora. Hablar con ella fue respirar, destensarme. No sabía lo que estaba haciendo y me sirvió un montón», confesó la grancanaria, que añadió que tras esa charla, cambió el chip y ahora está feliz con el resultado. «Esta última semana si se vio quién era. Yo me voy tranquila y ahora solo quiero llegar a mi casa, estar con mi familia y amigos para volver con más ganas», destacó.

Demostró que puede cantar cualquier tema que se proponga y se quitó la espinita de sentirse encajonada sólo en un tipo de música: «En los castings no había cantado nada de rap. Y me tocó Atrévete-te-te. Pensé que la segunda semana me iba a tocar algo más lírico y no. Y se me atravesó un poco». De ahí la nominación.