‘El secreto de Puente Viejo’ se despide tras nueve años

Después de casi una década, Cervera aún mantiene perfectamente en la memoria los «nervios, las ganas y la sensación de incertidumbre» del primer día, cuando no sabían «qué iba a pasar», ni podían imaginarse que «’Puente Viejo’ tuviera esa acogida tan grande, tanto en España como en el extranjero, cuando aún no existían las plataformas».

La crisis sanitaria del coronavirus llegó un poquito antes de terminar de rodar, pero eso no ha impedido que «la serie más longeva de la televisión española» pueda tener el final que merece. Por ello, la intérprete valenciana no mira por el retrovisor a esas ficciones que, en un futuro próximo, podrían arrebatarle el trono de la perennidad. De hecho, considera que en su profesión «la competencia tiene que ser sana», y opina que si en las parrillas hay series que funcionan y son longevas, «eso es positivo para toda la industria y para todos los actores y creativos».

Hasta entonces, Cervera llevaba la cuenta de los episodios en los que había aparecido: 1.845, pero como luego continuó, «serán como dos mil y pico». Confiesa que nunca habría aguantado tanto tiempo en ningún otro trabajo, pero, al ser vocacional, aguanta «carros y carretas». Y eso es más fácil también cuando se siente «amor absoluto» por un personaje, como es su caso con Emilia. Aunque un día decidió decirle ‘hasta luego’, porque ambas necesitaban «un descanso, pero no un fin». Y los guionistas se las ingeniaron, como es habitual en este tipo de proyectos, para encajarlo en la historia. «Las series diarias son un formato maravilloso. Te permiten idas y venidas, y oxigenar», comenta la actriz, que reconoce sentirse tremendamente afortunada de que hayan querido seguir contando con su trabajo y con «ese personaje maravilloso que es Emilia».

«Ostras, qué fuerte. Vaya tela». Es la primera reacción de Sandra Cervera (Valencia, 34 años) cuando le preguntan por el final de ‘ El secreto de Puente Viejo’, que llega este miércoles en el ‘prime time’ de Antena 3 tras nueve años y más de 2.300 episodios. La actriz recuerda que estuvo «siete años y medio seguidos, y después, un añito y pico de manera intermitente hasta esta última incorporación», porque no se podía perder el final.

Dos meses y medio sin parar

Para quien no haya empezado la serie, ponerse al día le costaría unos dos meses y medio ininterrumpidos de ver un capítulo tras otro, pero eso no supone ningún inconveniente para la actriz, que asegura que la gran mayoría habrá visto «algún retal, algún momento épico», o, directamente, «habrá bicheado» acerca de la ficción. Y si no, «hay una plataforma maravillosa (Atresplayer Premium)» donde hacerlo, porque para la valenciana, «’El secreto de Puente Viejo’ forma parte de la historia del audiovisual español», y el capítulo de mañana «no se lo puede perder absolutamente nadie». «Es el broche final a una serie que ha hecho historia», afirma la actriz sobre la ficción, que en sus más de 2.300 episodios, ha congregado a una media de 1,6 millones de espectadores por capítulo con una cuota superior al 15%. Y también ha llegado a más de 60 países en todo el mundo, siendo Italia donde ha cosechado más éxito internacional. En ese sentido, Cervera rememora que en los primeros años «fue una auténtica locura». «Ahora, el éxito de las series es más tangible por las plataformas, pero en su momento ‘Puente Viejo’ fue pionera en el ‘boom internacional’. ¡Y eso que es una serie diaria!», recuerda la intérprete.