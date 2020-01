El cambio radical del actor Can Yaman

El actor turco Can Yaman ha sorprendido en las últimas horas con su cambio radical. El actor, que ha levantado pasiones desde que se dio a conocer en nuestro país en una telenovela turca, ya anunció en su visita a España que «el pelo y la barba iban a desaparecer». Y tras el cambio radical su imagen se ha hecho viral con el pelo corto y sin barba.

¿El motivo? Esta vez no ha sido exigencia de guion. Este cambio radical no es otro que su inminente entrada en el servicio militar turco, en donde no está permitido el pelo largo. ¿Qué te parece?