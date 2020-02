El aprendiz canario que ya vistió a Paris Hilton

Durante el cuarto programa Joshua comentó, que no sabía cómo sus diseños habían llamado la atención a Paris Hilton, de la que recibía a través de Instagram muy buenas críticas alabando su trabajo.

"Hasta que un día su estilista se puso en contacto conmigo y le envié varias piezas", su gran sorpresa fue cuando, en esa misma red social, la "influencer" se fotografió con alguno de sus diseños.

A Joshua no le ha hecho falta desfilar en una pasarela internacional para captar la atención de las "celebrities", el canario, auxiliar de enfermería y opositor a Guardia Civil, ha conseguido vestir también al dúo Azúcar Moreno. Una circunstancia que no le salvó de ir a la prueba de expulsión, de la que pudo salvarsarse "in extremis".

Desde el principio del programa, los aprendices no han ocultado que han estudiado cada detalle de las dos ediciones anteriores y que se han preparado a conciencia para concursar, porque coser, algunos, es evidente que saben.

Sonrisas de Instagram de los concursantes frente al jurado y cara de pocos amigos cuando se dan la vuelta Lorenzo Caprile, María Escoté o Alejandro Palomo han marcado la actitud de los concursantes para Raquel Sánchez Silva en el cuarto programa de esta edición, que ha servido para recordar al diseñador de la movida madrileña, Manuel Piña.

El diseñador Juan Duyos, que fue asistente de Piña, aseguró en su visita al taller, que ese trabajo fue la manera de "inaugurarme" en la moda, con un creador que siempre decía que lo que quieren todas las mujeres es "estar guapas".