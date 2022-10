El humilde club de fútbol que convenció a Cristóbal Soria para no desaparecer Mediaset presenta un 'docureality' que cuenta la historia del Maribáñez, el equipo de una pequeña pedanía sevillana formado por sus habitantes

Varios miembros del modesto Maribáñez F. C. entrando al campo municipal donde juegan. / R. C.

En Maribáñez, una pequeña pedanía perteneciente al municipio de Los Palacios y Villafranca en la provincia de Sevilla, se encuentra un humilde equipo de fútbol. Está formado por un grupo de entusiastas del balón que rompen cada domingo su rutina para compartir, a través del deporte, la vida de un lugar que apenas supera los 1.000 habitantes. Su fuente de riqueza principal -como muchos otros repartidos por España- es la agricultura y, especialmente, la producción y exportación de tomate.

En su día a día los jugadores son panaderos albañiles, mozos de almacén o agricultores, pero todos están unidos por el mismo patrón: su vínculo con el club deportivo de la tercera división de Andalucía y su deseo de ascenderlo a categorías superiores. Una circunstancia a la que no son ajenos en otros pueblos del país.

En ese proceso apareció Cristóbal Soria, exdelegado de campo del Sevilla y famoso por sus apariciones en una conocida tertulia deportiva televisiva, quien recibió a un representante de este grupo de entusiastas dispuesto a escuchar su historia. «Querían seguir compitiendo y disfrutando de su fútbol. Estaban limitados y querían que alguien les ayudara. Me lo tuve que pensar, pero después a muerte con esta gente y hasta el final», explica este veterano conocedor del mundo del fútbol, que presentó el proyecto a los responsables de la productora 'Señor Mono' ('Mónica y el sexo'), que después convencieron a los directivos de Mediaset.

Y así nació 'Maribáñez. El peor equipo del mundo', el nuevo 'docureality' de este grupo de comunicación que da un nuevo giro al género para mostrar, con la excusa del deporte, las historias humanas que hay detrás de cada uno de los protagonistas. Son gente corriente y trabajadora a la que no le falta el humor y un tono desenfadado para cambiar la historia del club, pero también la de un pueblo volcado con su equipo. «Es la historia de un sentimiento, de un pueblo que cada domingo se pone el traje para defender el equipo. Todos somos Maribáñez. La idea es poder contar historias de gente de pie. Es como abrir una ventana y que entre la vida», añade el director del formato, Nacho Medina. «Necesitan un impulso económico, porque la moral ya la tienen. Son los reyes de la resiliencia», agrega.

La esencia del fútbol

Soria, que continuará además como colaborador en 'El Chiringuito de Jugones' -«mi compromiso con Josep Pedrerol es inquebrantable», aseguró sobre su participación en la tertulia de Atresmedia-, sigue defendiendo la esencia del fútbol a través de estos humildes equipos. «He conocido este tipo de fútbol, pero me costaba creer que veintitantos años después aún hubiera pinceladas de esto», sostiene.

El exdelegado del Sevilla preparará al equipo con ayuda de diversos expertos y exfutbolistas como Iker Casillas

El exdelegado de campo del Sevilla llegará al pueblo, curiosamente rodeado de béticos, para reactivar a los once jugadores que disputan sus encuentros dominicales en un campo de albero. Para ello, Soria se rodeará de asesores de élite en preparación física, medicina, psicología, comunicación y redes sociales para conseguir que el equipo ascienda de categoría. También aparecerá puntualmente Monchi, considerado uno de los mejores directores deportivos del fútbol mundial, que tendrá que convocar un 'casting' de jugadores que refuerce la plantilla, así como conocidos futbolistas y exfutbolistas, como quien fuera portero del Real Madrid Iker Casillas.

El nuevo proyecto de Mediaset acaba de iniciar su producción y seguirá la pista del Maribáñez en su recorrido y disputas semanales con otros equipos de la Tercera Andaluza en esta comarca hasta que acabe el campeonato. Para el director de la División de Producción del grupo de comunicación, Jaime Guerra, este nuevo 'docureality' muestra «la historia real del fútbol en España», donde no todos los jugadores «son millonarios» y en la que también hay gente «que juega en el barro».

El equipo de fútbol es una especie de cooperativa, con una 'familia futbolística' en la que no faltarán historias de superación, amor, humor y sufrimiento. Mucha emoción, en definitiva, que sirvió para atrapar a Mediaset desde el primer momento. El Maribáñez F. C. -al que para ser socio solo hay que pagar un euro, por cierto- cuenta con escasos recursos y con una mascota, un burro al que llaman 'Calcetines'. Se trata de un club que ha trascendido de generación en generación, implicando a todo un pueblo desde la gestión diaria o hasta los encargos de lavar y coser las equipaciones en casa. 'Chinchi', 'Orejas', 'Empanao', 'El Largo' o 'Terminator' son algunos de los motes de los 'galácticos' de este equipo, cuyas vidas compartirán ahora con la audiencia en este nuevo formato que todavía no tiene fecha de emisión.