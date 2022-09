Lo que se esconde en el doble fondo de las maletas

El programa de DMAX se estrena este domingo. Debajo, la agente Conchi Fernández, en un momento de una grabación. / R. C.

Solo en julio de 2022 llegaron a España más de 9 millones de visitantes internacionales, más del doble que el mismo mes de 2021, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este volumen de pasajeros, más propio de antes de la pandemia, ha supuesto un desafío para los profesionales que vigilan la seguridad en las aduanas españolas tras dos años de restricciones a la movilidad de personas y mercancías. Cada día, los agentes de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria son testigos de historias sorprendentes, dramáticas y, en ocasiones, hasta cómicas que bien podrían hacer que la realidad superase a la ficción.

En este contexto, DMAX acaba de estrenar en abierto las nuevas entregas de 'Control de fronteras: España' (los domingos a las 21:30 horas), uno de sus programas más clásicos, con seis temporadas a sus espaldas desde el año 2016, que acceden a un lugar habitualmente restringido para la mayoría: los puntos fronterizos de nuestro país. Casos reales que se producen en los controles de seguridad de aeropuertos, puertos y otros puntos de entrada, a los que los agentes deben hacer frente dando lugar a situaciones, a veces, inverosímiles. Los capítulos de la actual temporada se grabaron en la primera mitad del 2022.

Es el caso de la agente Conchi Fernández, que desde septiembre del año pasado trabaja en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas realizando controles aleatorios entre los equipajes de los pasajeros internacionales y vigilando que «todo lo que se introduce en la Unión Europea es legal y correcto». Entró en la Benemérita en el año 2008, con un destino totalmente diferente, porque se dedicaba a la formación para el Sistema de Intervención Operativa de la Guardia Civil. «Llevo poco tiempo en el aeropuerto y de haber tenido antes conocimiento de este servicio, me hubiera pedido el cambio de destino», cuenta.

«No me puedo dejar llevar por la parte sensible porque estoy para cumplir la ley», asegura la agente Conchi Fernández

Ella dice que lo más bonito de su trabajo es que nunca sabe qué se va a encontrar porque «cada día es completamente diferente». Lo que más le llama la atención, confiesa, es cuando los pasajeros de otras partes del mundo llevan animales, como monos o armadillos, para comérselos. «Cuando les dices que no se pueden introducir en la UE, no llegan a comprenderlo», asegura.

Una labor de vigilancia exigente, pero que también implica una cierta empatía con algunos pasajeros. Recuerda la agente un caso especial, el de una mujer mayor que estaba enferma, se había desorientado en el aeropuerto de Madrid y pensaba que estaba en Venezuela. «Lloraba desconsolada y entonces, todo el proceso de identificación de la persona, con quién viajaba y ayudarla es muy gratificante», reconoce.

Maletas con viagra

Pero, ¿cómo equilibra la empatía con la firmeza que debe tener un agente de la Guardia Civil? «No es fácil. No me puedo dejar llevar por la parte más sensible. Estoy para cumplir la ley y para hacerle entender a la persona, de la manera más agradable posible, que lo que está haciendo puede constituir un delito», añade Conchi Fernández, que explica también que hace «un trabajo personal importante» y que, a veces, se encuentra con pasajeros que llegan con sus hijos, por lo que la cautela y la sensibilidad debe ser máxima. Sin embargo, destaca ante todo la paciencia en jornadas de trabajo donde el estrés se apodera de los viajeros antes del vuelo. «La paciencia es una cosa que tenemos que tener siempre presente», sostiene.

A lo largo de los nuevos capítulos, los espectadores podrán conocer todo tipo de casos reales, como el protagonizado por una joven pareja de supuestos aficionados madridistas que aterrizan en Barajas vestidos con la camiseta del equipo y con la intención de acudir a la semifinal de la Champions League pese a no tener entrada, pero resultará ser solo una tapadera para ocultar el contenido que se oculta en el doble fondo de sus maletas. Además, las cámaras del programa serán testigo de la localización de varias maletas con pastillas de viagra sin receta, que son confiscadas.