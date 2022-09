'La Voz', diez años de celebración de la música en directo

En tiempos de incertidumbre sobre el futuro más inmediato, Antena 3 recupera el entretenimiento a lo grande para las noches de otoño con el objetivo de poner en valor la música en directo en boca de los nuevos talentos. Así vuelve próximamente 'La Voz', el popular 'talent show' presentado por la andaluza Eva González, que se pone en marcha con la novena edición en España, la cuarta desde que se emite en la cadena de Atresmedia. Lo hace, de nuevo, con los cantantes Laura Pausini, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco como 'coaches', que deberán girar sus sillas en el plató para formar un equipo de concursantes con el que intentarán ganar el programa, convertido ya en un clásico de nuestra televisión.

El formato, que produce el grupo de comunicación en colaboración con Boomerang TV, no da síntomas de agotamiento con el paso del tiempo. Se estrenó hace justo una década en otra cadena, Telecinco, y en 2018 saltó a Antena 3, donde se ha consolidado como éxito. En su anterior temporada promedió un 16,5% de cuota de pantalla en todas las galas y su final elevó la audiencia hasta el 16,7% de 'share' y más de 1,8 millones de seguidores, logrando sus mejores marcas en jóvenes (16,6%), en espectadores de 35 a 44 años (18%) o mayores de 65 años (18,2%), entre otros públicos.

La nueva temporada de 'La Voz' será especial porque rendirá homenaje a los diez años del concurso musical en España. Habrá novedades importantes, según explica la directora de Entretenimiento de Atresmedia TV, Carmen Ferreiro, que pasarán por el regreso puntual de los primeros cantantes que abrieron el formato en el año 2012: David Bisbal, Melendi, Rosario y Malú. Los cuatros artistas compartirán plató con los 'coaches' de la actual edición en la última fase de los asaltos. «Hay una química que traspasa la pantalla», destaca la directiva.

Laura Pausini también vuelve a 'La Voz' dos años después de su última aparición: «Es como regresar a casa». Confiesa la italiana que, si fuera posible, firmaría «cada año» para participar en el programa. «No siempre se puede. Somos cantantes, tenemos conciertos y discos», señala la artista, que admite que se siente «libre» y no «en una cárcel» en la edición española del 'talent show' como sí puede ocurrir en otros formatos. «Vengo a 'La Voz' de España porque nadie me ha dicho que apriete el botón por este chico. Soy libre y es bueno para mí», revela Pausini, que también se muestra emocionada por compartir plató con tres compañeros y amigos. «Antonio y Pablo fueron de los pocos artistas que me llamaron en la pandemia y eso significa mucho para mí», desvela.

Revolución en el plató

En esta línea se ha pronunciado también Pablo López, quien ha puesto en valor que el plató de 'La Voz' es como su casa. El malagueño explica que se toma como «un privilegio» el poder trabajar en este formato, en el que ha compartido labores de 'coach' con tres de sus grandes ídolos. «No solo tenemos la oportunidad de vivir, convivir y contarnos nuestras vidas y problemas. Te das cuentas de que los ídolos también se ponen enfermos, lloran o tienen un mal día. Filtramos todo eso a través de la amistad», se sincera el cantante sobre sus compañeros, de los que destaca también «las lecciones de vida y de música» que han dado durante el desarrollo de las grabaciones.

«Sentarse en esa silla es un privilegio y una gran responsabilidad. Lo que más me gusta es que uno nunca se deja emocionar», añade, en este sentido, el puertorriqueño Luis Fonsi, que admite que disfruta tanto que, a veces, se olvida de que hay «una cámara» y de que están haciendo «un programa de televisión». «Estamos celebrando la música en todo momento y aprendiendo de compañeros, participantes y de aquellos que cantan por primera vez. Conozco poca gente que se quiere quedar en su trabajo después de un día largo. No me quiero ir, quiero estar rodeado de este aire que respiramos», subraya el autor de canciones tan exitosas como 'Despacito'. «Amo a España y disfruto mucho. Me hacen sentir que soy un poquito de aquí», confiesa.

Antonio Orozco también ha alabado al formato de Antena 3, señalando que participar en 'La Voz' es «un regalo increíble» que le ha cambiado la vida «para siempre». «Estoy viviendo de los momentos más especiales en la vida. No pierdo ni un segundo de atención. Siento que he tocado techo. No se puede aspirar más en la vida», destaca el catalán, quien también espera que esa «historia de amor» que vivió con el concurso se traslade también a la audiencia.

Por último, la directora ejecutiva de Entretenimiento de Boomerang TV, Encarna Pardo, subraya que el secreto del éxito de 'La Voz' está en «la verdad, pasión, amor y cariño» de todos los profesionales que trabajan en el programa, incluidos también los 'coches', que se implican «al cien por cien» con los participantes. «Cuando no hay cámaras están pendientes de llamarles. Se preocupan de todo. Va más allá de lo que se ve sobre el escenario», agrega, por su parte, la presentadora Eva González, que resalta el regreso de Laura Pausini, su «italiana favorita»: «Me revoluciona el plató pero me da energía y buen rollo siempre». Además, el programa contará con cuatro potentes fichajes para asesorar a los 'coaches' tras la fase de las audiciones a ciegas. Serán Raphael, la Mala Rodríguez, Lola Índigo y Vanesa Martín.