Diego Guerrero: «Estudiar cocina fue un acto de rebeldía»

El chef Diego Guerrero (Vitoria, 1975) aceptó el reto de Canal Historia de proponer el menú de 'La última cena' para Semana Santa. Dos estrellas Michelin con su restaurante DSTAgE, el cocinero preparó una elaboración en la que cada plato «nace de una simbología y emplea ingredientes que remiten a ese momento histórico». La idea del canal temático nació en 2012 y, desde entonces, figuras reconocidas como Dabiz Muñoz, Paco Roncero, María Sandoval o María Marte, entre otros, han hecho su versión particular de la noche en la que Judas traicionó a Jesús.

-¿Cómo surge la propuesta?

-Hace muchos años me lo habían propuesto y no pudimos hacerlo. En esta novena edición nos lo volvieron a proponer y nos pareció buen momento.

-¿En que se inspiró para el menú de la última cena?

-Lo tuvimos que trabajar bastante porque en las ocho ediciones anteriores, los compañeros referentes habían hecho un trabajo fantástico. Y ahora una novena edición de una cena, en la que ya se sabe lo que se cenó y lo que supuso, donde todo es conocido, pensamos que cuál podía ser nuestro valor añadido, por dónde enfocar y de qué hilo podíamos tirar para hacer algo donde sintiéramos que aportábamos algo. Ese yo creo que fue el gran reto.

-Dice que han abordado técnicas ancestrales para el menú.

-Por ejemplo, en el caso del garum, queríamos hacer alusión a lo romano y darle un poco el contexto social y político que existía en aquella época. Es uno de los aderezos más antiguos elaborado, con vísceras de pescado fermentadas en ánforas. Es una técnica bastante ancestral en la que nos apoyamos para hacer ese plato.

-Hay un plato basado en un hecho histórico, el beso de Judas.

-Al final en lo que nos apoyamos y los hilos por donde tiramos era por la parte más simbólica, esa cena cargada de símbolos independientemente del aspecto gastronómico. No sabes quién cocinó ese cordero realmente, pero sí sabes que esa metáfora supuso la comunión, el cordero de Dios, el cuerpo de Cristo. Es una cena plagada de símbolos. En el caso del beso de Judas, nos documentamos y vimos que se había derramado sal en la mesa, y Judas parece que tuvo que ver algo con esto. Empezamos a tirar y dijimos: «¿Por qué no relacionamos esa sal con Judas, con el beso de Judas, la traición, y cómo intentamos contar a través de un plato su traición?». A través de una roca de sal del Himalaya, en la que disponemos de una quisquilla de Motril, el comensal tiene que besar la roca para arrastrar la quisquilla, y de esta manera, besa la roca y se produce el beso de Judas. Fue nuestro valor añadido.

-El cordero es lo que más le ha gustado trabajar. ¿Por qué?

-Nos apoyamos mucho en la metáfora. ¿Por qué no utilizar el cordero para hablar del cuerpo de Cristo y del acto de la comunión? Es lo que realmente ha perdurado hasta nuestros días. Ese legado a nivel ritual se sigue recreando y ha perdurado hasta nuestros tiempos. Trasladarlo a la parte gastronómica fue el reto que hicimos a través del cordero.

-¿Es la Semana Santa un periodo rico en la gastronomía?

-Más que la Semana Santa, yo diría que la primavera. Es una estación rica en productos. Es la antesala del verano, y en la primavera es cuando todo florece. La huerta, en el mar tenemos los primeros pescados azules, empiezan las setas, hay más lluvias, la trufa de primavera… La primavera florece y viene acompañada de muchos productos que dan mucho juego.

-¿Para un viernes santo sin carne que propone?

-Recomendaría un pescado azul.

-¿Cocinar le viene de familia?

-Decidí ser cocinero por gusto. Cuando tenía 18 años y había que elegir una carrera, pues estaba entre buscar una especie de lenguaje, de expresión. Me planteaba estudiar bellas artes, periodismo o cocina. Fue un poco por azar, como un acto de rebeldía. Mis padres me decían que cocina no, porque no lo entendían. Ellos intentaba aconsejarme bien, pero ya sabes que de joven basta que te digan que no, para hacer por sistema lo contrario. Entonces decidí cocinar, me dejaron y pensaron que me iba a equivocar. Contra todo pronóstico estuve cómodo desde el primer minuto en la escuela. Llevo 28 años de carrera ya.

-¿Tuvo miedo a no recuperarse tras el confinamiento?

-El miedo sigue existiendo. Seguimos viviendo esa situación de incertidumbre. Lo que pasa es que lo vas interiorizando. No estamos en un año normal y empresarialmente y profesionalmente no está siendo un año normal. Estamos intentando sobrevivir y aguantar la marea y la ola, e intentar no caer.

-¿Se ha demonizado el sector con la pandemia?

-No por parte del cliente. Hemos notado ganas de apoyar y compartir. En mi restaurante, por ejemplo, ofrecemos seguridad y tranquilidad en entornos seguros.

-¿Usted también usó la cocina durante el confinamiento para desengrasar la situación?

-En el confinamiento hicimos muchas cosas. Donde más pusimos la energía fue en apoyar una ONG, 'World Central Kitchen', en la que pusimos nuestro oficio para ayudar. En Madrid y en España había mucha gente que no tenía para comer y nos dedicamos a preparar miles de comidas diarias para repartir en diferentes puntos: albergues, hospitales, a los propios sanitarios…

«Con este plato lo que queremos es hablar de la traición, de ese hecho tan importante que ocurre en esa cena».

Pan Viejo con Anchoa

«Pan ácimo es el pan que, según la tradición judía, se debe comer en Pascua. Pan sin levadura en la masa».

Tomate Garum

«Acompañaba y condimentaba las comidas de la época e incluso se usaba como medicina. Se le conoce como 'La salsa de los romanos'. Nosotros la presentamos en polvo helado, acompañado por unos tomates curados».

Anguila Ahumada con Pollo Asado

«Hemos intentado hacer un mar y montaña con un pescado de agua dulce como es la anguila, que como se documenta se consumió en la cena, y el pollo, un ingrediente humilde».

Cordero

«Presentamos un cordero, cuya «piel crujiente» está elaborada con una yuba de soja, cogollo y mantequilla de kombu».

Pan con chocolate

«Este humilde alimento, considerado 'para ganado' puede competir perfectamente con la clásica tríada: Trigo, vid, olivo».