Dakota quiere entrar en Gran Hermano

La hemos visto ya en numerosas ocasiones en los platós de Telecinco, hablando entre otras cosas, de su paso por el concurso y de la relación que tenía con su ex novio. Ahora, se ha abierto un canal en Mtmad donde enseñará su día a día a todos esos seguidores que le han apoyado hasta la saciedad y de los que cada día recibe más muestras de cariño.

Para su primer vídeo en esta plataforma, la exconcursante de Supervivientes ha decidido ir a una heladería con sus padres, sus principales apoyos mientras que estaba en Honduras. Los tres han estado tomando un helado por la noche mientras mantenían una conversación de lo más agradable y natural posible. Dakota ha explicado que: «Ahora de idea de futuro es descansar y luego mi propósito es entrar en Gran Hermano».

Lo cierto es que nos hemos quedado con la boca abierta cuando hemos oído que la idea que le ronda la cabeza a Dakota es entrar en Gran Hermano VIP porque no nos podemos imaginar cómo de agobiada estaría en la casa de Guadalix de la Sierra ya que, recordemos que en Supervivientes, estaba al aire libre y quejándose continuamente por la ansiedad que le daba no poder hacer nada y solamente ver playa...

Además, no duda en invertir el dinero que ha estado ganando en televisión y tiene también alguna que otra idea al respecto: «También quiero abrir una tienda de ropa» le confesaba a sus padres.

En cuanto al ámbito del amor, Dakota todavía está asimilando el desengaño que ha tenido con Rubén, quien le fue infiel en más de una ocasión mientras que ella estaba en la isla y quien se desvinculó al completo de los padres de su pareja durante todo el concurso. Eso sí, la nueva amiga de Isabel Pantoja explica que: «Estoy muy bien, no cierro puertas a nada y lo que tenga que venir que venga. Ahora no quiero conocer a nadie porque es muy pronto todo y aún estoy en mi mundo. Enamorada no estoy, pero le quiero».