«Creo que estoy en el mejor momento de mi vida»

«Con cuerpo de estreno» le ha pillado a Jorge Javier Vázquez (Badalona, Barcelona, 49 años) la llegada de ‘La casa fuerte’, que tiene lugar en Telecinco este jueves a las 22.00 horas. El presentador confiesa que nunca ha rechazado un proyecto televisivo, o al menos no lo recuerda, y que «un ‘reality’ como este», con siete parejas de famosos, no podía ser menos. En él, se enfrentan ‘residentes’, en el interior de la casa, y ‘asaltantes’, acampados en el jardín, por el dinero que irán acumulando en la caja fuerte. El formato cuenta con nombres como Yola Berrocal, Leticia Sabater, o Fani Carbajo y Christofer Guzmán, que se dieron a conocer en ‘La isla de las tentaciones’.

-¿Da por hecho el éxito en audiencia, o nunca lo hace antes de un estreno?

-No, no, no. Nunca lo doy por hecho, y eso es lo que me gusta también. Cuando estrenas un nuevo formato no sabes cómo la gente lo va a aceptar. Y está bien que sea así, que no tengas nada ganado, y que tengas que salir a luchar como si fuese la primera vez.

- ¿Alguna vez ha rechazado un proyecto televisivo?

- (Risas) Pues yo creo que no. Quien tenga la idea de que en esta profesión se dice a muchos proyectos que no, está equivocado. Como decía Jesús Hermida, lo que quema no es trabajar en televisión, sino no trabajar.

- ¿Y no le pesan tantas horas de directo?

- Creo que es fundamental que en tu trabajo te lo pases bien. Si eso ocurre, no es solo más llevadero, sino que además estás deseando ir a trabajar. En la televisión que hacemos, continuamente están pasando cosas, y eso es un reto grandísimo.

- ¿Llegó a plantearse pasar el confinamiento en el plató?

- (Risas) Tengo que estar muy agradecido por haber tenido la oportunidad del confinamiento. Va a quedar en mi memoria como una de las experiencias más apasionantes de mi vida. Llegar a un plató desnudo de artificios, que era como un garaje con focos, y saber que había millones de personas, más que nunca, compartiendo su confinamiento con nosotros, que intentábamos ofrecerles entretenimiento, ha sido apasionante.

-¿Cómo recuerda la etapa tras sufrir el ictus?

-Me supuso un bajón anímico estar en casa parado. Tienes que someterte a pruebas y no sabes qué va a ser de tu vida ni si vas a poder seguir el ritmo que tenías. Se produce un revuelto emocional importante, aunque conforme me fui incorporando todo volvió a su sitio. Necesité un tiempo para recuperar mi estado anímico, pero lo más complicado fue pararlo todo, porque estaba haciendo teatro y televisión, ante la incertidumbre. Pero también me sirvió de mucho.

-¿Es la salud lo único que podría apartarle de este trabajo y este ritmo?

-Me he dado cuenta de que el trabajo me aporta muchísima felicidad. La vida que llevo, gracias a mi trabajo, me gusta. Me gusta el tiempo que paso en el plató, y luego, me gusta muchísimo el tiempo que disfruto fuera. Ha habido temporadas en las que he estado más inquieto y menos cómodo, quizá porque no estaba bien personalmente o anímicamente, pero creo que estoy en el mejor momento de mi vida. Cuando te das cuenta de lo importante que es tu trabajo y de lo bien que te lo pasas, es como una bendición.

-¿Tiene un formato favorito?

-Yo creo que ‘Sálvame’ ha sido un punto muy importante en mi carrera. Fue mi vuelta después de ‘Aquí hay tomate’, y he pasado por diversas fases, porque llevamos más de diez años, que es algo inaudito, pero, para un profesional, es un auténtico lujo. Es muy difícil encontrar un programa tan completo como ese. Pasa de todo. Hay entrevistas, testimonios, situaciones cómicas, desgarradoras...

-Y ahora lo han erigido como referente de la izquierda.

-Yo no quiero ser referente absolutamente de nada. Quiero que me dejen con mis ‘realities’, con mis ‘rociitos’ y con mis historias, que yo ya soy muy feliz así.

- ¿Cómo encaja las críticas que suelen acompañar a ese tipo de formatos?

-Cada vez mejor. Entiendo que la gente, si no le gusta algo, lo critique. A mí hay muchas cosas también que no me gustan. Luego ya, lo que no entiendo es el masoquismo. Si no te gustara el ‘steak tartar’, resultaría raro que fueras a un restaurante y lo pidieras, ¿no? Entiendo que la gente no lo vea si no le gusta, que hay muchísima oferta. Para mí, lo fundamental es que la televisión genere sensaciones y emociones, y que consiga removerte. Y afortunadamente, es la que me gusta hacer.