La coreógrafa Miryam Benedited niega una vinculación con Chanel

La coreógrafa Miryam Benedited respondió ayer a las acusaciones de favoritismo sobre la candidatura de Chanel en el 'Benidorm Fest', después de que las redes sociales la colocaran en el punto de mira por unas fotografías en las que ambas coincidían en el plató de 'Tu cara me suena'. La jurado de la preselección eurovisiva negó con contundencia cualquier vínculo con la artista catalana de origen cubano, que representará a España en Eurovisión 2022.

«La palabra vinculación me parece desmesurada. Con Chanel tengo la misma relación que con todo el certamen entero. Es imposible que en mis 30 años de trabajo no haya coincidido con todos los artistas y bailarines de la profesión», respondió Benedited en declaraciones al programa 'Todo es mentira' de Cuatro, donde también aclaró que coincidió con la vencedora del 'Benidorm Fest' en 2015, cuando Chanel acudió al programa musical de Antena 3 a hacer una sustitución como bailarina y estaba bajo las órdenes de Benedited.

Sin embargo, la coreógrafa explicó que tras esa aparición en 'Tu cara me suena', no volvió a trabajar con ella. «No he vuelto a trabajar con ella nunca más. Si considero que es una maravillosa candidatura, no la voy a castigar con el que dirán», justificó, al tiempo que también negó que estuviera contratada por la discográfica de Chanel y que tampoco cobró, como el resto de jurado, por su participación en el programa de TVE.

No obstante, Benedited aprovechó su intervención en el espacio de Risto Mejide para apremiar la interpretación de 'SloMo'. «La persona que nos va a representar en Eurovisión es una gran profesional, lo que hace es dificilísimo. La propuesta de Chanel es impecable, no tiene un pero. Como profesional, veo un salto enorme de esa propuesta a las demás», añadió.

En este contexto, el grupo Varry Brava, que quedó en sexta posición en el 'Benidorm Fest', se pronunció sobre el triunfo de Chanel, destacando que es «dignísima y justísima ganadora». «Sabemos el currazo que lleva encima y el show que dio, que nos pasó por encima como un huracán, y nos representa muy bien a todos», celebró.