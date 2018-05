Claire Foy, indemnizada por Netflix

La plataforma de contenidos Netflix y la productora Left Bank Pictures, responsables de la serie The Crown, han decidido compensar a la actriz Claire Foy con un cheque de 200.000 libras (unos 225.000 euros) por la desigualdad salarial entre ella y el actor Matt Smith, según publicó The Daily Mail. En marzo cuando se filtró que Claire Foy, la reina Isabel II de la serie de época, cobraba menos por su trabajo que Matt Smith, el duque de Edimburgo de la serie, que aparecía en menos escenas. En ese momento medios de todo el mundo se preguntaron cómo podía ser que una actriz como Foy, que llevaba todo el peso de la serie y cuyo título se refería a su personaje, cobrase menos que su marido en la ficción. La responsable de destapar la polémica había sido una de las productoras de la serie, Suzanne Mackie, que había reconocido esta desigualdad. Como Smith tenía un perfil más alto por su etapa en Doctor Who, había negociado un mejor sueldo por episodio que Foy, que cobraba alrededor de 33.000 euros por episodio. El problema es que Smith no era el protagonista absoluto de la ficción como Foy, que ganó el Globo de Oro por su interpretación.