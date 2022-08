Con lo que está cayendo, de incendios, inundaciones, granizos o chuzos de punta, siempre hay una reportera, generalmente chica, mal pagada, quizás becaria, al pie de la noticia, literalmente. Viene esto a cuento por esas intrépidas reporteras, aguantando granizadas como pelotas de tenis, ciclones o peligrosos desbordamientos, siempre ante una cámara. Y si no se han internado en los incendios del monte es porque la Guardia Civil se lo ha impedido. Televisión de riesgo. En las tormentas y granizadas de estos últimos días, ahí están, procurando no mojarse, o al menos que la lluvia no las descomponga ni sean arrastradas por el vendaval, a la vez que cuentan lo que ocurre y lo que se puede pasar.

Sorprende que las diferentes conexiones en las que entran, mañana y tarde, sigan impertérritas, sin equivocarse ni en una sílaba, en el lugar elegido, aunque por la mañana haya llovido y por la tarde el granizo esté rompiendo las lunas de los coches. Y no digamos con los desbordamientos torrenciales, con el agua subiendo y subiendo, y ellas firmes en su puesto, como soldados. Son la infantería de los informativos.

Y mientras desde el estudio central, antes de darles paso, comentan que se han registrado más de 10.000 rayos, «un espectáculo maravilloso», estas esperan a entrar en directo sin más armas que el micrófono de alcachofa de la cadena y, a lo sumo, un paraguas que les impide sostener en la misma mano las notas que han tomado, temiendo que el chuzo les caiga encima. Y saben que lo mismo, algunos días después, deberán ir a las puertas de algunas sedes de partidos a intentar cazar al político de turno y gritarles a la carrera una pregunta mientas estos se escabullen sin contestar a nada. Nuestro homenaje a todas ellas.