Chanel y Jamala, juntas en la Barcelona Eurovision Party

A cincuenta días de subirse al gran escenario de Turín con 'SloMo', Chanel continúa con su gira de promoción y protagonizará esta noche la Barcelona Eurovisión Party, el primer evento eurovisivo de la temporada en Europa que reunirá a representantes de este año y leyendas de otras ediciones del festival. Además, la artista catalana compartirá escenario con Jamala, la ucraniana convertida en un símbolo, que ganó el certamen musical en 2016 con una canción que trataba sobre las deportaciones masivas que sufrieron los tártaros durante el estalinismo.

La actuación se produce dos días después de que el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, reiterara que no habrá cambios en la letra de la canción de Chanel después de las quejas de la diputada del PSOE Lidia Guinart por la letra de 'Slomo' que, a su juicio, incitaba a la prostitución. El Observatorio de Igualdad de la corporación pública entró a valorar el tema eurovisivo pero concluyó que debía prevalecer la libertad de creación.

Este extremo fue confirmado por Tornero en su intervención parlamentaria, donde aclaró que RTVE no va a censurar «ni retroactivamente ni en el futuro». «Creo que no hay democracia si no hay libertad de expresión y de creación», recalcó. Tras Barcelona, Chanel continuará su gira en Madrid, en el concierto Los 40 Primavera Pop que se celebrará el 1 de abril, y también actuará en Londres y Ámsterdam.