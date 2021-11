«'Tu cara me suena' es el formato ideal para una persona inconsciente como yo»

Fue como invitada en la pasada temporada y se convirtió en concursante de la novena edición. La cómica Eva Soriano (Reus, Tarragona, 31 años) es una de las nuevas participantes de 'Tu cara me suena', el popular formato de imitaciones que regresa esta noche (22:00 horas) a Antena 3. La también presentadora del 'morning show' de Europa FM compartirá competición con otros rostros famosos, como Los Morancos, Lydia Bosch o Nia. «Me fliparía imitar a Amaral y que estuviera en plató», reconoce.

-¿Cómo ha sido el proceso para llegar a 'Tu cara me suena'?

-En la edición pasada participé como invitada en una actuación con Mario Vaquerizo y parece que gusté. Este verano me hicieron la llamada y me preguntaron que si me apetecía concursar en 'Tu cara me suena'. No me lo pensé ni dos minutos. Enseguida dije que sí, por supuesto que quería participar. Es un formato en el que siempre he querido estar porque tiene todo lo que me gusta: música, 'guasa' y competición. Es el programa ideal para una persona como yo, que soy una inconsciente.

-¿Era seguidora del formato?

-Desde jovencita. Recuerdo seguir la primera edición, en la que ganó Angy, y pensar que este programa era una fantasía. Desde entonces, me hice muy fan. Estoy muy contenta.

-¿Ha tenido que prepararse vocalmente?

-Soy una persona muy competitiva, he ido al programa para hacerlo lo mejor que sé. Me estoy preparando con una persona de canto para las actuaciones. Estoy intentado ser la mejor profesional posible, otra cosa es que lo sea.

-¿Cómo se prepara cada semana el artista que le toca imitar?

-Me gustaría dedicarle más tiempo del que puedo invertir ahora para poder bichear y ver cómo es el personaje. Después del pulsador, intento buscar actuaciones del artista a imitar y entrevistas de esa persona para ver cómo habla y sus caras. La voz es muy complicada de imitar. Tienes que conseguir asemejarte al alma que tiene ese personaje. Estoy diciendo esto y parezco una flipada, lo sé (risas). Pero a mí me ayuda mucho ver entrevistas para ver cómo gesticulan.

-¿Es más difícil cantar o imitar?

-No creo que imitar y hacerlo a la vez cantando, es muy complicado. Además hay que tener en cuenta que muchos cantantes tienen coreografía y bailes, se te puede ir la cabeza. Siempre aspiras a hacer esa imitación lo más digna posible, pero a veces que se te va y pones tu voz.

-¿Qué ha sido lo más complicado de 'Tu cara me suena'?

-Lo que más me ha costado del formato son los ensayos en casa y prepararte el personaje. Es lo que más me cuesta, porque luego el programa se te pasa muy rápido entre ensayos, peluquería, maquillaje y grabación. El ritmo es frenético. Para mí lo más complicado ha sido poder sacar tiempo para prepararme las imitaciones.

-¿Y su imitación deseada?

-No sabría decir. Me he quedado un poco en blanco porque me apetece hacer a muchos artistas y muchos registros, incluso internacionales. Me encantaría meterme en la piel de Miley Cyrus o Madonna. Pero sí que me fliparía ser Amaral y que de repente estuviera en el plató, porque es uno de mis grupos favoritos.

Sin rivalidades

-¿Qué miembro del jurado le impone más?

-Yo creo que Àngel Llàcer porque ve cosas que tú no sabes que has hecho. De repente, estás en la actuación, la terminas y te dice algo que para ti pasa desapercibido, pero él se ha dado cuenta. Es el que más miedo me da, porque también te exige. Es el miembro del jurado más difícil de conquistar.

-Y entre los compañeros, ¿hay rivalidad?

-Entre los compañeros no hay rivalidad ninguna. Hemos creado un grupo muy majo y cada uno, en nuestro sitio, hacemos lo que mejor se nos da. Nos ayudamos entre nosotros y eso es maravilloso. Me estoy riendo mucho con David Fernández, con Los Morancos y también con Loles León. Me ha sorprendido lo graciosa que es.

-¿Cómo una graduada en Turismo acaba dedicándose al humor?

-La pregunta es al revés (risas). Cómo una persona que claramente iba para cómica se pone a estudiar una carrera. Yo siempre he tenido muy claro que quería dedicarme a algo artístico, pero fue lo típico, estudiar algo por si eso no me salía bien para tener algo de futuro.

-Presenta 'Cuerpos especiales' en Europa FM. ¿Hay un cambio de tendencia en un terreno, el de los 'mornings', que parecía exclusivo de hombres?

-Sin lugar a duda es un cambio de tendencia y una declaración de intenciones importante que hay que valorar. En la programación de Europa FM casi todo son presentadoras. La emisora ha mostrado un interés para que la cabeza de sus formatos sean mujeres, y se agradece porque, al final, no hay ninguna diferencia con nuestros compañeros. Es una muy buena noticia para el sector. No se trata de que presenta un hombre o una mujer, sino de que formatos que estamos presentando funcionan muy bien.

-¿Cuáles son sus mujeres referentes en el humor?

-Lo tengo claro. Para mí era Lina Morgan. Crecí viendo 'Hostal Royal Manzanares' y 'La tonta del bote'. Era una de las mujeres más graciosas del mundo. Recuerdo ir a casa a mi abuela y pedirle que me pusiera su serie. Me crie con referentes del humor como Martes y 13 o Cruz y Raya, pero la mejor y la más grande ha sido Lina Morgan.