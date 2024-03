«La cancelación de 'Sálvame' fue como si me hubieran cortado la cabeza»

Tras 25 años en Telecinco, colaborando en los programas más exitosos de la cadena, la periodista Lydia Lozano (Madrid, 63 años) vive un renacer profesional en TVE, donde participa en el matinal 'Mañaneros' y también salta al escenario para bailar en el concurso 'Baila como puedas', que presenta Anne Igartiburu. «Me di cuenta de que los que nos habíamos ido a Netflix éramos los vetados en Mediaset», cuenta.

-La vemos mucho por TVE tras tantos años en Telecinco.

-Y 'Mañaneros' me ha vuelto a llamar. Nunca pensé que en TVE pudiese haber tanto juego como a mí me gusta. Creo que la cadena está abriendo un poco los horizontes de lo que es el entretenimiento.

-Cuando acabó 'Sálvame', ¿pensó que le costaría regresar a la tele?

-Para mí aquello (cancelación de 'Sálvame') fue como si me hubieran cortado la cabeza. Una decapitación, porque llevaba 25 años en Telecinco. Yo soy hiperactiva en el trabajo, como dice Jorge Javier Vázquez, y no estoy para chupar cámara. Soy un culo inquieto y el parar a diario con 'Sálvame' me vino muy bien porque he escrito un libro. Me ha venido muy bien para la mente. Quedarte sin trabajo cambia tu vida, no te llaman para debates de 'realities'… y ahí es cuando me di cuenta que los que nos habíamos ido a Netflix, que fue un regalo de Dios, éramos como los vetados en Mediaset.

-Pero le han seguido llegando oportunidades, como 'Baila como puedas'.

-Me han llamado de muchísimas cosas, pero no he podido. Estoy en 'Mañaneros' y estoy en 'Baila como puedas'. De repente me llamó Zeppelin (la productora), a los que estoy eternamente agradecida porque me han dado trabajo. Pero tenía que haber preguntado algo más del programa porque no me puedo ni mover. Se cae algo en casa y no puedo agacharme a cogerlo. Lo estoy viviendo con mucha intensidad.

-¿Qué le diría a esa gente que se cree que ser colaborador es estar un ratito en la tele y poco más?

-Hay un señor en redes que cree que ser colaborador significa que vemos las noticias en Twitter o en Google antes de sentarnos. Mira, yo en todos los programas que he estado en televisión alucinaba con mucha gente que iba a los debates de 'realities' y no sabía ni quiénes estaban nominados. Yo me veía las galas hasta las 2:30 horas y luego hay gente que se acuesta a las 23:00 horas, que ha salido a cenar y con verse los comentarios en Twitter tenía bastante. Ningún presentador puede decir de mí que no soy una curranta. Y eso es lo que me llevo. Yo trabajo con los mejores: con Jordi González, con Jorge Javier Vázquez... Si aceptas estar en un debate, te tienes que currar todas las galas.

-¿Son diferentes los códigos a la hora de trabajar en TVE? Viene de Telecinco, con un estilo de hacer televisión muy particular…

-Eso es lo que la gente se piensa. El director de 'Mañaneros' (Eduardo Blanco) nunca me ha dicho que no se podía hablar de un tema, que estaba prohibido. En Telecinco, en los dos últimos años, teníamos una lista de vetados que te mueres. Para hablar, por ejemplo, de Kiko Rivera, yo tenía que decir el hermano de Chabelita y más cosas… Todos los que tenían demandas no se podían nombrar. En TVE tengo una libertad que yo pensé que nunca iba a tener.

Discusiones en 'Sálvame'

-También ha salido de su zona de confort tras tantos años en el mismo programa.

-'Sálvame' era un programa que nunca sabías cómo entrabas y cómo salías. Y cuando la tarde iba así empezaban los ataques. Entonces, ahora ves los programas y no me extraña que la gente siga echando de menos a 'Sálvame' porque era un desatino.

-¿Cómo vivía con tantos ataques desde el programa y los compañeros?

-Yo la cabeza no la tengo muy bien por eso, la tengo algo perjudicada (risas). Era duro el que de repente te diesen caña y luego un abracito en directo cuando te estás acordando de toda su familia. En el fondo pasas mucho tiempo en un plató, porque era 'Sálvame', el 'Deluxe' y luego yo hacía las cocinas ('La última cena'). Es que he hecho de todo ahí. Pasaba más tiempo con ellos que con mi familia.

-¿Luego se solucionaban los conflictos fuera de cámara?

-Había muchos mensajitos de noche. 'Lydia, mi gordi, que te quiero, que tal'. Y ahí volvía a llorar, porque como me decía la directora de Sálvame: «Tú lloras más con un halago que con una crítica».

-¿Ha necesitado ayuda psicológica?

-No, porque tengo mucho respeto a los psicólogos. Creo que se volverían locos conmigo.