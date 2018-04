Arturo Valls pone a prueba el sentido del humor en ‘Improvisando’

«En los ensayos me he divertido muchísimo jugando con los cómicos», afirma Valls sobre un programa que es «una especie de heredero de Me resbala pero con más improvisación y mayor importancia del humor físico», así como con un importante papel del público del plató, que podrá tomar decisiones sobre lo que sucederá.

Improvisando tendrá como colaboradores a cómicos como Anabel Alonso, Ana Morgade o Carlos Latre y contará con las actuaciones de Edu Soto al frente de la banda Delaroom.

El programa se graba en un plató que evoca a un teatro, frente a público real que instruirá a los participantes sobre cómo superar los retos que se les plantean «llevando el concepto del teatro de improvisación al límite».