20 años de 'OT', el éxito de la tele en abierto

Como ocurre con muchos fenómenos sociales, la primera edición de 'Operación Triunfo' comenzó como una ligera brisa que pronto se convirtió en un gran huracán que arrasó con todo lo que se le ponía por delante. Los españoles se enamoraron del formato, pero no fue un amor a primera vista. Sólo en espectadores, el concurso musical pasó de reunir en TVE a más de 2,7 millones de televidentes en la primera gala a congregar a casi 13 millones de personas en la final que aupó a Rosa López como vencedora. El espacio que tenía como objetivo elegir al representante español para Eurovisión se convirtió en uno de los grandes hitos de la televisión, traspasando la pantalla, revolucionando al fenómeno fan y también a la música.

En apenas unas semanas, los 16 concursantes anónimos pasaron a ser las personas más populares de España. 'OT 1' arrancó en La 1 de TVE el 22 de octubre de 2001 bajo las riendas de Carlos Lozano, el presentador. Hoy se cumplen veinte años del estreno de aquel experimento. La productora Gestmusic Endemol, curtida ya por entonces con otros programas musicales como 'Lluvia de estrellas', incorporó una academia de formación dirigida por Nina para que los participantes se prepararan profesionalmente como cantantes y artistas. El eco del éxito del primer 'Gran Hermano' en Telecinco resonaba en los pasillos de la televisión pública y, pese a que defendían que la intención no era hacer un 'reality', la mezcla entre los nuevos talentos y la convivencia de los concursantes resultó explosiva.

Pero 'Operación Triunfo' llegó a la cadena pública como segundo plato. De rebote, podríamos decir. Bertín Osborne reveló que Antena 3 había rechazado la primera edición del concurso que iba a contar con él como presentador. Sin embargo, los directivos no lo vieron claro en aquel momento. «Les dije que se pusieran gafas», aseguró el andaluz en 'Mi casa es la tuya'.

El fenómeno imparable se inició con la primera expulsión de Geno y TVE consiguió por primera vez ganar a la competencia, donde la serie 'Periodistas' (Telecinco) era habitual líder en la noche de los lunes. Los CD's de las galas semanales empezaban a debutar en el número 1 de la lista de AFYVE y desbancaban de la primera posición a artistas consagrados como Alejandro Sanz, Christina Aguilera o Estopa. Así, el entonces ente público obtuvo por 'Operación Triunfo' unos ingresos por valor de 24 millones de euros. El gran éxito televisivo comenzó a mirarse con recelo por el sector más purista de la música.

Grandes de la música

Más de 100 artistas, entre los que se encontraban Joaquín Sabina, Miguel Ríos o Luis Eduardo Aute, firmaron un manifiesto en el que calificaron al concurso de «degradante» pues se había «monopolizado» con 'OT' la «presencia de la música en televisión» y hacían pasar por «calidad lo que no son más que ejercicios de amateurs e imitadores». Loquillo fue un paso más al tildar a los responsables del programa de «stalinismo». «Esos chicos tienen que ir uniformados. No piensan, obedecen», apuntó en una entrevista con 'ABC'.

Bisbal, Bustamante, Chenoa o Rosa López, entre otros, formaron una familia que, como en todas, vivieron buenos y malos momentos. En 2016, TVE volvió a reunir a todos los concursantes en 'OT: el reencuentro', donde se pudo apreciar que la esencia e inocencia de aquella primera edición ya era historia de la televisión. Pero los 'triunfitos' volvieron a unirse para compartir el dolor por la pérdida del carismático Álex Casademunt, que murió a los 39 años tras un accidente de tráfico en Mataró (Barcelona). A aquel primer 'OT' le siguieron otras diez ediciones en diferentes intervalos de tiempo.

El formato parecía que iba a desaparecer en 2011, tras su final abrupto en Telecinco por baja audiencia, pero resucitó con fuerza seis años después en TVE con Roberto Leal como maestro de ceremonias. Sin embargo, a día de hoy, la cadena pública no garantiza el regreso del formato musical. Ni siquiera ha preparado una programación especial en La 1 para celebrar los veinte años del nacimiento. En su última temporada, emitida en 2020 e interrumpida por los primeros meses de la pandemia, se despidió con una media del 12,2% de cuota de pantalla y 1.655.000 espectadores. «Si 'OT 2022' no es en TVE, lo veremos en otro sitio. No vamos a dar el formato por muerto», expresó recientemente el director de Gestmusic, Tinet Rubira, en una entrevista en el portal 'Fórmula TV'. De momento, la corporación pública sí que se ha unido a la celebración de la efeméride a través de la plataforma RTVE Play, que emitirá 22 horas en 'streaming' con las mejores actuaciones y un evento exclusivo presentado por Noemi Galera, con la participación de concursantes de todas las ediciones.