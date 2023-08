«Los que tenemos acentos del sur nos sentimos olvidados en televisión»

De la televisión pública extremeña a capitanear las tardes de verano en Telecinco junto a Sandra Barneda. El periodista César Muñoz (Mérida, 33 años) presenta 'Así es la vida', un magazín con actualidad, entrevistas y crónica social que finalizará en septiembre, cuando llegue Ana Rosa Quintana a la franja vespertina de la cadena.

–De la tele extremeña a presentar las tardes de Telecinco.

–Me llamaron y la verdad es que no me lo pensé en absoluto. Creo que es una oportunidad que me están regalando. Están apostando por mí. Vengo a dar lo mejor, a disfrutar, a reírme, a pasármelo bien y, sobre todo, a lo que considero que es lo más importante, que es aprender. Estaba en una tele pequeñita, Canal Extremadura, donde también he cogido muchas tablas. Pero estoy contento de que me den esta oportunidad en este plató tan grande y tan bonito.

–¿A quién llamó por primera vez para comunicarle la noticia?

–A mi madre. Yo vivía en Mérida pero ya conocía Madrid porque estuve en ella doce años. Regresé a Extremadura, donde no tenemos una playa pero somos la comunidad autónoma con más kilómetros de costa de agua dulce de España. Estoy contento de volver a la capital. Me fui el año pasado porque me llamaron para presentar en mi tierra. Y Madrid no es que sea mi segunda casa, es que aquí he tenido un montón de experiencias donde me he desarrollado profesionalmente.

–¿Cree que se ha llevado al público que le seguía en las tardes de Canal Extremadura a Telecinco?

–Me he querido traer a parte del público extremeño, andaluz, murciano, madrileño... Y portugués, si procede. A toda esa gente que muchas veces por el acento dice: «Es que no encuentro a nadie que hable como yo en una cadera nacional». Creo que han apostado por una persona con acento es importante, porque en España somos muy diversos. Hay gente que habla catalán que tiene su acento, valenciano que tiene el suyo, un gallego... pero es que los del sur muchas veces estamos olvidados. Yo hablo un español perfecto.

–Y ahora lleva Extremadura y su acento a la tele nacional.

–Iba a ser como Revilla, iba a traer jamón del rico para todos. Lo que pasa es que no me cabían en las maletas (risas). Yo creo que la que más orgullosa está es mi madre, que me ha visto desde que era pequeño y sabía que quería ser periodista. Siempre soñaba con hacer esto. Es una oportunidad que me están dando yque no voy a desaprovechar.

Alegría

–¿Cuáles fueron las reacciones de sus excompañeros cuando comunicó que dejaba el programa?

–La verdad es que me lo han puesto todo superfácil. Todos los compañeros y los jefes se alegraron un montón. No podía hacer otra cosa que aceptarlo. Me dio mucha pena dejarlo porque es un programa que arrancamos Sara Bravo y yo el año pasado y le hemos dado mucha personalidad. Hemos conducido el magazín favorito de los extremeños durante toda esta temporada. Nos vamos a echar mucho de menos porque Sara y yo tenemos mucha química.

–¿Está preparado para una mayor exposición mediática?

–No me molesta ni me incordia. Soy un tío supernormal, accesible, no hay ningún problema. Si te quieres hacer una foto o dos, las que sea, y ya está.

–¿Qué fue lo primero que pensó cuando le dijeron que presentaría con Sandra Barneda?

–Si te digo la verdad, no me acuerdo del todo, porque se me nubló un poco la mente. Era un lunes y estaba yo recién maquillado en Canal Extremadura. A los diez minutos de arrancar el programa me llamaron de la productora de 'Así es la vida'. Y Sandra Barneda me imponía mucho respeto, porque yo la valoro muchísimo como profesional. Además, yo me he visto todas 'La isla de las tentaciones'. La primera vez con ella me impresionó mucho. Comí con ella y hablé poco. Seguí el consejo de mi padre, que me pedía que fuera prudente.

–¿Le gustaría continuar en una televisión nacional después del verano?

–Me gustaría, pues claro. ¿A quién no le gusta un caramelo? Yo he venido para un verano y ojalá me quede más tiempo, pero eso no es decisión mía, sino de los jefes y la gente, si le caes bien o mal. Ojalá continúe a partir de septiembre.