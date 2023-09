«Soy un absoluto defensor de la televisión familiar»

Era de los pocos registros que le faltaba por probar. Florentino Fernández (Madrid, 50 años) es la última incorporación a la mesa de jurado de 'Got talent', cuya novena temporada continúa esta noche (22:00 horas) en Telecinco y donde comparte plató con Risto Mejide, Paula Echevarría y Edurne. El actor y humorista tendrá que valorar el talento de casi 300 artistas que han pasado por el escenario del exitoso 'talent show' que presenta Santi Millán.

-¿Cómo ha sido el recibimiento en 'Got talent'?

-Con el jurado ya había trabajado en diferentes etapas de mi carrera. Con la que menos había coincidido era con Paula Echevarría, pero hemos tenido un nexo de unión rápido porque conocíamos a otros compañeros.

-¿Qué ha sido lo más difícil en su incorporación al programa?

-Lo más complicado es meterse en el ritmo del programa. Es algo que no se sabe muy bien qué es, pero si no lo haces se nota que lo estás haciendo mal. El triunfo es la normalidad.

-¿Qué tiene que tener un participante para recibir su beneplácito?

-Lo primero, ilusión y actitud. Eso son las bases principales para encarar la vida misma. Y después, hay que tener un talento que se salga de lo normal. Algo que no hayas visto nunca y si lo has visto, que sea mejorado. Te tiene que sorprender.

-¿Ha visto cosas que le han sorprendido?

-Sí. Hemos visto a cerca de 300 artistas en apenas quince días de grabación. Quieres estar siempre despierto para recibir lo que te quiere transmitir el artista. Yo siempre valoro el talento, venga de donde venga. Mi padre era conductor de autobús y él tenía un talento espectacular a la hora de hacer su trabajo.

-¿Se ha visto reflejado en estos artistas que, en muchos casos, era la primera vez que pisaban un escenario?

-Creo que me veo reflejado en todos los concursantes. Es verdad que los inicios son difíciles, aunque no estoy de acuerdo en que ahora sea más complicado que hace treinta años. Al final, nuestra profesión no es una continuidad en el tiempo, sino que se va acortando una vez se acaba un proyecto y vuelves a empezar de cero. En 'Got talent' soy el novato. Por mucha experiencia que tengas, te tienes que adaptar a la exigencia del formato. Siempre me veo aprendiendo y empezando.

-¿Qué queda de aquel Florentino que comenzó en televisión con Pepe Navarro?

-Solo quedan las gafas, porque lo demás ha cambiado (risas) Me queda la pasión. Cuando me comunicó Mediaset que era el elegido para el jurado, sentí una alegría tremenda. A mí me han incorporado a 'Got talent' sin hacerme ninguna prueba. Siento mucha responsabilidad y alegría, y espero devolver la confianza que me han otorgado.

-¿Le ha pedido consejo a Dani Martínez, quien también ocupó esa silla en 'Got talent'?

-Con Dani hablé largo y tendido. Me ha sabido orientar y transmitir esa ilusión que no debo perder ante alguien que está actuando y lo que puede sentir. La empatía emocional es muy importante y no podemos perderla en ningún momento porque son artistas que se la juegan en tres minutos.

-¿A usted la han dicho muchos noes a lo largo de su carrera?

-Me los han dicho muchas veces. Cuando era más joven, me frustraba más porque no entendía por qué me pasaba esto. Pero con el tiempo entendí que no se trata de que tú no tengas talento, sino que muchas veces confluyen situaciones que provocan que no estés en un determinado proyecto. El hecho de que no te cojan en un casting no significa que no sirvas para la profesión.

-'Got talent' es de los pocos formatos que sigue reuniendo a la familia. Y este verano se ha visto el éxito de 'Grand Prix'. ¿Cómo ve el estado actual de la televisión?

-Soy un defensor absoluto de los programas, cine y teatro familiar. Todo lo que nos ayude a compartir ocio con nuestros padres e hijos es algo muy bonito en la vida. Esa vuelta de formatos familiares quizás sea de los pocos reductos que le quedan a la televisión generalista dentro de toda la oferta que hay. Yo he estado muy relacionado con el entretenimiento familiar y lo celebro.