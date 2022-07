«This is total bs.», escribía ayer Elon Musk en su cuenta de Twitter. Resulta que 'Bs.' es la abreviatura de 'bullshit' (mierda). Así que la traducción del airado tuit vendría a ser: «Esto es una m... total». Queda claro que el propietario de Tesla está que se sube por las paredes. La causa: un artículo publicado en el Wall Street Journal donde, citando fuentes anónimas, se le atribuye un romance con Nicole Shanahan, la esposa de Sergey Brin, el cofundador de Google. Tras calificar la notica de 'bs.', Musk añade en su mensaje: «Sergey y yo somos amigos y estuvimos anoche juntos en una fiesta». Y para confirmarlo, lo ilustra con dos fotos, tamaño carnet, en las que tanto él como Brin aparecen con esmoquin y pajarita, exhibiendo ambos una leve sonrisilla.

Que Brin y Musk se vistan de pajarita a la vez, acudan a la misma fiesta, sonrían y hasta se saluden no es necesariamente incompatible con que uno de ellos esté teniendo una relación clandestina con la mujer del otro. Por eso el magnate interestelar, fundador de Space X, ha querido precisar que él solo ha visto a Nicole «dos veces en tres años y en las dos ocasiones había mucha gente alrededor. Nada romántico».

Regalo de un Tesla

Su tajante aclaración deja en entredicho la noticia aparecida en el Wall Street Journal, diario neoyorquino que, con sus 42 millones de lectores digitales al mes, pasa por ser el mayor periódico de Estados Unidos en cuanto a difusión. En él se aseguraba que Musk había tenido una breve aventura con Shanahan el pasado mes de diciembre en Miami y que esa fue la causa por la que Brin decidió solicitar el divorcio a su mujer a principios de este año, y por supuesto retirarle el saludo al jefe de Tesla. Ambos eran tan amigos que Musk regaló a Brin en 2015 uno de sus primeros coches eléctricos e incluso habría llegado, según el mismo diario, a pedirle perdón de rodillas.

El dueño de Tesla tiene ya nueve hijos y una rocambolesca vida sentimental

En cuanto a apariencia física, el hombre que intentó comprar Twitter dista mucho de ser un George Clooney, pero en poder de seducción (¿por qué será?) supera a cualquier galán de Hollywood, como lo demuestran sus innumerables romances, uno de ellos con Amber Heard, la exmujer de Johnny Depp. En realidad, Musk empezó con vocación de monógamo, pero tal vez el éxito le apartó del buen camino...

En el año 2000 se casó con su novia de la universidad, la escritora de origen canadiense Justine Wilson. Desgraciadamente, su primer bebé, a quien llamaron Nevada, falleció de muerte súbita a las diez semanas. Poco después, gracias a la fecundación in vitro, tuvieron gemelos y, más tarde, trillizos. Lo cual tampoco los convirtió en una familia feliz. «Una figura pública no es una persona equilibrada. Si fuera una persona equilibrada, no trataría de ser una figura pública», escribió en su blog Justine Wilson, y no miraba a nadie...

Este año, Musk volvió a tener gemelos con una alta ejecutiva de su empresa, casi al tiempo que nacía el segundo hijo de su relación con la cantante de pop electrónico Grimes. En total, suma nueve vástagos. A uno le ha puesto X y a otra Y. Pero al paso que va pronto se le acabará el alfabeto.

Con una fortuna estimada en 219.000 millones de dólares, Elon Musk es actualmente el hombre más rico del mundo. Sergey Brin, por su parte, con 'apenas' 107.000 millones de dólares ocupa el décimo lugar. ¿Guerra de cuernos entre multimillonarios o simple serpiente de verano? Solo Musk y Shanahan conocen la verdad. Ella, abogada y empresaria de éxito, no se ha pronunciado por el momento. Y él, igual que Joaquín Sabina, lo niega todo.