Terelu Campos se recupera en casa después de estar ingresada en la habitación en la que falleció su madre

Joaquina Dueñas Miércoles, 13 de marzo 2024, 12:39 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Este martes, Terelu Campos era dada de alta y dejaba la Fundación Jiménez Díaz, donde ha estado ingresada varios días a consecuencia de una neumonía. Ahora, hemos sabido que ha permanecido hospitalizada en la misma habitación en la que falleció su madre. «Reconozco que cuando entré por las puertas me puse a llorar y el celador no entendía qué me pasaba. Yo le expliqué que la última vez que estuve aquí fue viendo morir a mi madre», ha relatado a la revista 'Lecturas'. Una triste coincidencia que le ha hecho pasarlo mal más allá de su dolencia.

«Estoy mejor y me voy a casa a seguir recuperándome, aunque entrar en un hospital no es nada agradable para nadie», comentó a la salida del centro médico. Unas palabras que después de conocer los últimos detalles sobre su estancia cobran un nuevo sentido. «Tengo que ir viviendo poco a poco y seguir el tratamiento del antibiótico, que es fundamental», explicó. Y es que, según dijo, entró «bastante chunga». De hecho, según sus explicaciones, «pensaron que podía tener un trombo en el pulmón y me pasé unas cuantas horas en urgencias hasta que me estabilizaron y me subieron a planta. Había un parámetro que salía raro e hicieron todas las pruebas y lo descartaron». Afortunadamente, la hija de María Teresa Campos ya se recupera en casa con el apoyo de los suyos, aunque no pueda contar con su hermana Carmen Borrego que está en Honduras, participando en el concurso 'Supervivientes'.