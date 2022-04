Tamara Gorro confiesa que sufrió abusos de niña

Con lágrimas en los ojos y rodeada de todos los suyos, Tamara Gorro ha presentado su libro, 'Cuando el corazón llora', una suerte de exorcismo en el que hace un repaso a algunos de los capítulos más duros de su vida llegando a confesar que de niña sufrió abusos sexuales mientras estaba en un campamento de verano. Tamara no pasa por su mejor momento y ha decidido quitarse la careta de las redes sociales, donde predominan los mensajes de felicidad, para hablar desde el corazón, aunque esté llorando. Desde que tomó la determinación de contar al mundo que tiene depresión, se ha convertido en uno de los rostros más visibles de esta enfermedad, subrayando la importancia de la salud mental cada vez que tiene ocasión.

«La salud mental es lo más importante que hay y, cuando te rompes por dentro, cuando el corazón llora, hay momentos horribles que tú has vivido. Que has pensado en quitarte la vida», decía justo antes de romperse durante la presentación del libro. Un emotivo acto conducido por Tania Llasera y que contó con la música en directo de India Martínez. No faltó a la cita Ezequiel Garay, todavía marido de la influencer que, a pesar de que a primeros de año se separaron, sigue siendo uno de sus grandes apoyos. «Hay una gota que colma el vaso en todos los aspectos. Y para mí fue mi separación, eso te desestabiliza todo», relató Tamara. «Evidentemente, Ezequiel está aquí y va a estar toda mi vida, aunque no seamos pareja, y eso es algo muy bonito de celebrar. Te quiero», le dijo para después fundirse en un abrazo.