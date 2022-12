Tamara Gorro anuncia su separación definitiva de Ezequiel Garay

Tamara Gorro ha anunciado que se separa definitivamente de Ezequiel Garay. La decisión ha llegado después de que en enero de este año la influencer y el exfutbolista tomasen la decisión de darse un tiempo como pareja «con la fe y esperanza de continuar juntos». En junio, esa segunda oportunidad llegó, pero ahora se confirma que sin buen resultado. Durante este verano la pareja ha publicado imágenes en las que se demostraba que todo había vuelto a la normalidad. Ahora, sin embargo, la decisión de separarse es firme.

«Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado. Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos. Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien, es algo MUY DOLOROSO», subrayaba en mayúsculas la colaboradora de 'Y Ahora Sonsoles'.

El 2022 no ha sido un año fácil para ninguno de los dos. Tamara anunció a finales del pasado año que sufría una enfermedad mental por la que estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico y psicológico; y este verano tuvo que someterse a una extirpación de la vesícula. Ezequiel se vio obligado a retirarse del fútbol profesional en julio del 2021 debido a una lesión crónica. Y, ambos, se han enfrentado este mes de julio a la muerte de Valeria, la hija de su mejor amiga, de 9 años. La pequeña padecía cáncer.

Tamara y Ezequiel se conocieron en 2010. Ella participaba en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y él jugaba en el Real Madrid. Dos años después contrajeron matrimonio en la finca El Olivar, ubicada a las afueras de Madrid. y en el año 2015 cumplieron el sueño de formar una familia con la llegada de Shaila (siete años), mediante gestación subrogada. Dos años más tarde, nació el pequeño de la familia, Antonio, que esta semana cumplirá cinco años.