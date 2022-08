Tamara Falcó muestra su «vida de película» en su serie 'La Marquesa'

Una Tamara niña mirando a cámara mientras pregunta si la están grabando da paso a la Tamara Falcó adulta (Tami para los amigos) que todos conocemos en la celebración de su 40 cumpleaños. «Esta soy yo, Tamara Falcó Preysler, el día de mi 40 cumpleaños. Si algo puedo decir es que hasta ahora no han dejado de pasarme cosas», comienza narrando en primera persona. «Casi toda mi vida está contada en las portadas de la revista Hola», reconoce y ahora ha llegado el momento de contar su historia en una serie de Netflix de seis capítulos de algo más de media hora cada uno. Un proyecto que se ha estrenado este jueves.

La marquesa de Griñón hace un repaso por los diferentes aspectos de su vida, desde sus viajes y su relación con la moda que la ha llevado a trabajar como influencer hasta su pasión por la cocina, reflejada en la creación de un restaurante en el palacio de El Rincón, una propiedad familiar que heredó tras la muerte de su padre, pasando, por supuesto, por su fe y sus retiros espirituales así como por la relación que mantiene con su madre, Isabel Preysler y con su actual pareja, Íñigo Onieva el que dice que cree que es «el amor de mi vida».

«Lo que algunos les podría parecer una vida de película, para mí no deja de ser lo más normal del mundo», dice en su presentación sobre cuidadas imágenes montando en moto y a caballo. El hilo conductor de la docuserie es la creación de un restaurante 'pop-up' o efímero en el palacio heredado de su progenitor y sirve como excusa para ir adentrándose en su vida personal con especial atención a su romance con Íñigo. De hecho, en el capítulo 3 recuerda cómo se enamoró de él. Desde el primer momento los guiños a una posible boda de la pareja están presentes. «Si hace tres años me llegan a decir que iba a estar con él habría dicho que ni en un millón de años porque es totalmente distinto a mí», reconoce. «Yo lo único que sé es que antes de conocer a Íñigo rezamos a San Antonio las niñas y yo para que nos saliera novio», sonríe. Y parece que, por esa vez, San Antonio cumplió su deseo.

El Papa Francisco, la diseñadora Carolina Herrera o el chef Martín Berasategui forman parte también del reparto en la vida de la socialité que muestra su día a día. Y entre sus íntimos, por supuesto, tiene gran protagonismo su madre. Una Isabel que se muestra escéptica ante el proyecto de su hija de montar un restaurante. «Mi madre no expresa sus sentimientos fácilmente. No es una madre que te regale la oreja», dice con especial énfasis en el 'no'. «Te dice exactamente lo que piensa y su criterio es duro. Es tan competitiva… Lo tiene en la sangre», comenta sobre ella. «Mi madre siempre me baja los humos. Es la tónica de nuestra relación», asegura.

No faltan tampoco las referencias a la pareja de su madre, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa del que dice que «ha resultado un compañero maravilloso. Te hace sentir como si fueras la persona más importante». Su íntimo amigo Juan Avellaneda camina a su lado en esta aventura dándole la réplica y apoyándola en sus decisiones para poner en marcha su proyecto.

Un recorrido por la vida de 'La Marquesa' que culmina con la apertura del restaurante 'El Rincón', que fue uno de los sueños de su padre. Un estreno al que no faltan quienes le han acompañado durante la docuserie y la vida como su primo Álvaro Castillejo, su amigo Boris Izaguirre, su hermana Ana Boyer y su marido, el tenista Fernando Verdasco, Luisa Bergel, amiga de Tamara, Íñigo Onieva y, por supuesto, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa.