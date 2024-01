El supuesto hermano de Anabel Pantoja reclama su filiación

Luis Vicente Rico, conocido como Pinocho, es el presunto hijo de Bernardo Pantoja, padre de Anabel Pantoja y hermano de la popular tonadillera Isabel Pantoja. Ahora, fallecido su supuesto progenitor, ha decidido reclamar su filiación, según ha explicado en exclusiva para la revista Semana. En este sentido, asegura que fue el propio Bernardo quien le pidió que luchara por el apellido Pantoja.

«Lo del apellido es lo que más me importa», ha dicho. «Tengo una prueba biológica coincidente al 99%, audios, fotos y vídeos juntos, testigos de su entorno que nos han visto juntos…», ha detallado. Lo que no tiene en absoluto es el respaldo de Anabel que no quiere reconocerle como hermano, según su versión, y que considera que «va a poner todas las trabas que pueda» en este proceso. «Me duele, pero si no quiere tener relación conmigo, lo tendré que aceptar», ha lamentado. En todo caso, Luis afirma que cuenta «con el apoyo de uno de los miembros de la familia con más peso, pero no voy a desvelar quién es porque tenemos un pacto de silencio», aunque vaticina que «tarde o temprano se sabrá» y que será una sorpresa incluso para Anabel.