«El suicidio para mí es implanteable»

Ayer, tras comerse las uvas, tiró un vaso de agua por el balcón, «para que se fuera todo lo malo». Por suerte, a esa hora no pasaba nadie... Roberto Enríquez (Bob Pop) solo le pide al año que entra «Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy». Porque está en racha. Nominado a los Feroz y a los MiM, esta semana recogerá un 'Premio A' en el festival Actual de la Rioja, donde proyectarán su serie 'Maricón Perdido' y representará 'Los días ajenos'.

–Sé que para usted los nervios son como el suero de la verdad. Así que póngase nervioso.

–No hace falta, ja, ja... Yo ya de por sí soy bastante expansivo. He llegado a ese punto de mi vida en el que mi auténtico lujo es poder decir la verdad. El pudor solo me sirvió para pasarlo peor. Así que ahora cuanto menos pudor más diversión.

–Un niño que se pone un traje de novia para cantar 'No llores por mí Argentina' en clase, mucho pudor no tendría...

–Eso es literal. Yo no tenía vergüenza y a la vez sentía que todo estaba perdido, así que 'p'alante'... Quería pagar el precio de ser el marica sacando mejor nota que los demás, porque cuando eras diferente la única opción que te quedaba era ser mejor. Al final saqué un 10.

–Ahora le premian en todas partes. ¿Ha pasado de señalado a nominado?

–Probablemente, sí. En el fondo es otra forma de ser señalado, pero para bien. Y es maravilloso.

–¿Cómo pasar de morder el polvo a digerir el éxito?

–Lo digiero como una muestra de cariño que recibo encantado. Ahí soy absolutamente impúdico.

–A veces cuando la vida nos sonríe se nos infla el ego.

–Ya, pero a mí esto me llega con 50 tacos. Ya no soy un niñato. Me llega después de currármelo mucho y cuando soy una persona dependiente, así que no me puedo chiflar. Cuando tienen que ayudarte a ir al baño se te pasan muchas tonterías y muchos egos.

–Se refiere a su esclerosis. ¿Cuándo se la diagnosticaron?

–Hace unos treinta años. Al final lo que me define es ser escritor y la enfermedad me da una atalaya distinta para mirar la vida y aprovechar todo lo bueno que venga.

–También podría haberse amargado.

–Claro, pero no es mi estilo. Soy muy malo amargándome. La amargura me paraliza un montón y yo quiero hacer mil cosas. Con todo el cariño que tengo alrededor sería un cretino y un desagradecido si no estuviera contento. En el fondo creo que es un mecanismo de supervivencia. El suicidio es algo implanteable para mí. La vida me interesa muchísimo. Y por suerte no se ha abatido sobre mí esa nube gris de la depresión ni de la enfermedad mental.

–Debe de ser el único gay que no idolatra a su madre.

–Yo creo que hay más, lo que pa¬sa es que no lo cuentan, je, je... Idolatro mucho más a mi abuelo que a mi madre. Y eso que mi abuelo era un macho alfa. Pero es que él era un producto de la República y mi madre, una señora franquista.

–¿Cómo es su relación con ella después de la serie?

–Ni la ha visto ni creo que la vea. Nuestra relación está como siempre, distante. Y mejor así.

–¿Ha pasado las Navidades con su familia biológica?

–Noooo. Las he pasado con mi familia lógica: mi marido y los amigos que han querido venir a casa. Al final la vida te va llevando a unos brazos. Y yo en eso he sido muy afortunado.