Entrevista a David Summers «Yo no sufrí nunca, sufrió el mamón» El líder de los Hombres G disfruta con la edad que tiene y la vida que «llevo ahora» y no entiende por qué se valora tanto la juventud

David Summers está de gira con los Hombres G. Hoy, parada en el pabellón de Miribilla (Bilbao) tras actuar en Valladolid y Ciudad Real, con los éxitos que cantan desde hace casi 40 años y tres temas nuevos.

–¿Cuántas veces les han dado por muertos?

–Creo que nunca. Ja, ja. Estuvimos 10 años separados, volvimos en 2002 y ya no hemos parado.

–¿Quizá por eso se revisa de arriba abajo médicamente cada dos años o cuando va de gira?

–A estas edades hay que revisarse un poquito de vez en cuando. A mí me dio una peritonitis en febrero, justo saliendo de la borrasca Filomena, y estuve a punto de palmar. Eso me cambió completamente la cabeza.Dije 'esto me pasa en una ciudad, yo qué sé, perdida de Ecuador o por ahí y'...

–¿El histórico ídolo del pop teme dar gatillazo en el escenario?

–No, no. Hay días que estoy muy cansado, porque a lo mejor llevamos tres bolos seguidos, pero pienso 'has estado cansado otras veces y lo has hecho'.

–¿Sueña con el éxito?

–¡Nunca! Se lo digo en serio. El éxito es la larga carrera.

–'Sufre, mamón', 'Venezia', 'Marta tiene un marcapasos'... ¿Anda a la búsqueda de su mejor tema?

–Claro que sí. Intento hacer canciones cada vez más bonitas. Que sean 'hits' o me las pongan en las radios... eso me da un poco igual.

–¿Ya no 'Sufre, mamón'?

–Yo no sufrí nunca, sufrió el mamón. (Risas)

–¿Por qué se les veía tan pijos desde fuera?

–Porque la gente es gilipollas.

–Vaya.

–Vamos a ver, no hemos sido pijos 'n-u-n-c-a', tío. Tampoco macarras y aristócratas. Hemos sido gente normal.

–Lo parecían, pero...

–Éramos de un barrio de clase media, todos hijos de gente... Bueno, yo tenía un poco más de lustre. Mi padre era quien era.

–Un genio del humor.

–Un gran tipo, sí. Pero no íbamos a bares de pijos, nunca comprábamos ropa de marca, no jugábamos al polo... Ni siquiera nos mezclábamos con los pijos. Ya me parecía tonto en aquel momento, pero después de 40 años, que me lo sigan recordando, me parece surrealista.

–¿Tampoco le importa aparentar la edad que tiene?

–¡Claro que no! ¡Por Dios!

–A mucha gente no le pasa.

–No entiendo por qué se valora tanto la juventud. Es un estado circunstancial, igual que la vejez. Mi abuelo siempre me decía 'ser joven lo es cualquiera, pero a ver quién tiene huevos de tener 84 años como yo'. Y es verdad.

–Totalmente.

–Me encanta la edad que tengo (57) y mi vida como es ahora. Me parece patética la gente mayor que se ve que es mayor, va con el pelo teñido y se pone 'bótox'.

–¿Acabará alguna vez con 'bótox' y con el pelo teñido?

–En la puta vida, vamos. Además, a mi chica tampoco le permito que lo haga. Las chicas operadas y con bótox hasta arriba no me parecen atractivas.

–¿Le aburre la autocensura y la corrección política?

–Vivo a espaldas de toda esa tontería. También han cuestionado mis canciones, aunque nunca he escrito nada con la intención de ofender a nadie.

–¿Por qué a su novia, estadounidense, las cosas bonitas se las dice en español?

–Ja, ja. Porque las cosas bonitas hay que decirlas en el mismo idioma en el que sueñas. Además, lo entiende perfectamente.