«Sueño que 'Hierro' no haya sido algo anecdótico» Un poco más de Maykol Hernández. La serie 'Hierro', emitida por Movistar+, ha evidenciado el enorme talento que hay en Canarias, con actores y actrices de enorme nivel que llevan muchos años en el mundo artístico. Maykol Hernández es ejemplo de ello. Profesor de esgrima escénico en la Escuela de Actores, ahora está inmerso en varios proyectos, pero los más inminentes son el estreno de la pelicula 'La piel del volcán' y del musical 'Malditas mentiras'. Maykol Hernández vive con enorme pasión su profesión. / COBER SERVICIOS AUDIOVISUALES RAFAEL FALCÓN Domingo, 16 mayo 2021, 10:14

¿En qué momento profesional se encuentra ahora mismo?

Quizás en mi mejor momento. Ahora he alcanzado un punto de madurez suficiente para valorar mejor los proyectos en los que me embarco.

Estreno en las salas 'Malditas mentiras' Sencillez

¿Qué ha supuesto 'Hierro'?

La mejor experiencia profesional que he vivido nunca. Ha sido la mezcla perfecta, con un equipo increíble, en una isla maravillosa, trabajar con nuestro propio acento, con profesionales del prestigio de Candeña Peña, Darío Grandinetti o Matías Varela y con un elenco canario con el que mantengo una gran amistad. 'Hierro' ha sido muy especial en todo.

¿La serie ha supuesto una muestra del enorme talento que hay en Canarias?

'Hierro' ha puesto la interpretación canaria en primera línea. El acento canario era un desconocido en el audiovisual español, y esos tópicos de antes están dando paso ahora a la verdad. Se ha demostrado que hay grandes profesionales en Canarias delante y detrás de las cámaras. Se ha dado un golpe sobre la mesa y no tenemos nada que envidiar a otros profesionales de otras regiones. Ahora en 'La piel del volcán', película que se estrena esta próxima semana, Armando Ravelo lo ha entendido así. Hay que crear cine desde aquí para potenciar la industria audiovisual canaria.

¿Qué tiene Maykol de Braulio, su personaje en la serie?

Él tiene un poco de mí y yo de él. Somos dos personas tranquilas y buena gente. A ambos nos encanta nuestro trabajo y somos amantes de la naturaleza.

¿Con qué sueña?

Me gustaría poder dedicarme a esto hasta que me muera, no jubilarme nunca. Sueño que 'Hierro' no sea algo anecdótico. Ahora me apetece hacer más cine, más audiovisual.

¿Es una pena que 'Hierro' no tenga tercera temporada?

Así es. Me quedo rascado de no poder vivir de nuevo esa maravillosa experiencia.

Entre el 4 y el 13 de junio, lo veremos en el Cuyás en el musical 'Malditas mentiras'. ¿Qué tal canta?

Jajaja. No canto, llego a afinar a base de mucha insistencia. Jajaja. Es una comedia musical muy divertida, con una banda sonora de mucha gente.

¿Cómo lleva la distancia social, la mascarilla, etc?

Se va normalizando. Al principio hubo mucha paranoia y ahora ya no hay ese miedo. Nuestro sector lo ha pasado muy mal y la gente que acude ahora al teatro agradece el esfuerzo que se hace.

Mañana lunes se realizará en la Sala Miller de Las Palmas de Gran Canaria la premier de 'La piel del volcán', una película del director Armando Ravelo, rodada y ambientada en Canarias, y en la que Maykol Hernández forma parte del elenco.

Siete funciones, entre el 4 y el 13 de junio, están previstas del musical de Clapso 'Maldidas mentiras' que se representará en el Cuyás, con Maykol Hernández y Lili Quintana como principales protagonistas.

Maykol es amante del mar, de buscar espacios en soledad, de paseos en moto, de viajar y leer, y de cocinar platos ricos, sanos «y creativos».