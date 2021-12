Sofía Cristo confiesa haber sufrido abusos cuando tenía cinco años

Sofía Cristo se ha caracterizado por hablar abiertamente de su vida, contando los durísimos momentos que había vivido en su infancia cuando vio a su padre, Ángel Cristo, infligir malos tratos a su madre, Bárbara Rey. También ha explicado sin complejos lo complicada que era su situación cuando, siendo una adolescente, el domador la mandaba a comprar estupefacientes y cómo ella misma se convirtió en consumidora habitual. Lo que nadie esperaba era que la hija de la vedette guardaba otro terrible secreto que salió a la luz en el reality en el que participa mientras detallaba su Línea secreta de la vida: «Sufrí abusos sexuales con cinco años».

El suceso ocurría en su casa de La Moraleja. «Nunca he querido contarlo porque es una persona muy allegada a nosotros», aseguraba. «Yo no era consciente de lo que era hasta que fui creciendo y supe lo que me había hecho» explicaba. Hasta ese momento, solo lo sabían tres íntimos amigos y su terapeuta, ni siquiera se lo había contado a su madre, que escuchaba desconsolada desde el plató mientras sollozaba «¿Por qué no me lo dijiste, mi vida? Lo siento».

Tras las palabras de Sofía, el presentador del programa, Carlos Sobera, puntualizaba que ese no era el secreto con el que la hija del domador había entrado a 'Secret Story' y subrayaba la importancia de lo que acababa de pasar: «Lo que estás contando es muy grave. Es una cosa que hay que denunciar porque destroza vidas». «Lo único que podemos hacer es agradecerte este ejercicio de sinceridad y de honestidad», se dirigía a Sofía mientras intentaba gestionar el delicado momento. Precisamente, esa ha sido la opinión mayoritaria en las redes sociales donde numerosas personas han apoyado la valentía de la hija de Bárbara Rey y Ángel Cristo.